Frp vil ha fem strakstiltak mot importsmitte – får støtte av Arbeiderpartiet

– Det muterte viruset har ikke oppstått i Nordre Follo, det er importert. Fremskrittspartiet har i lang tid advart mot økende importsmitte, sier nestleder Sylvi Listhaug i Frp.

Les også: Tromsø vurderer søringkarantene

De fem kravene

Frp ber om fem strakstiltak mot importsmitte:

* Bedre testkapasitet på grensene uten at dette går utover sykehus og sykehjem. Bruk helsepersonell som er pensjonert men som vil stille opp nå, Forsvarets sanitet og kapasitet fra Heimevernet.

* Analysekapasiteten må skaleres kraftig opp raskt slik at svarene kan komme raskere

* Få kontroll på at de som skal i karantene er i karantene. Flere bør på karantenehotell med mindre man er trygg på at arbeidsgiver har et forsvarlig opplegg

* Man bør også vurdere midlertidige skjerpelser i innreisebestemmelsene til Norge og avgrense hvilke formål som gir rett til innreise til Norge

* Regjeringen må snarest vurdere kraftige forsterkninger i krisepakker til næringslivet og ansatte. Denne nedstengingen vil ha svært dramatiske konsekvenser for mange virksomheter og ansatte i de kommunene som berøres.

Annonse

– For dårlig grensekontroll

– Det er åpenbart at regjeringen har hatt for dårlig kontroll ved grensene. Norge var for eksempel blant de siste landene i Europa som stoppet fly fra Storbritannia da virusvarianten ble oppdaget. Tilbakemeldingen fra ansatte på Gardermoen er at det heller ikke de første ukene i det nye året var kontroll på hvorvidt folk som kom testet seg, sier Listhaug.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol peker på at hennes parti og opposisjonen på Stortinget i flere uker har bedt om strengere grensekontroll. Hun mener det er viktig å øke analysekapasiteten for å kunne slå raskt fast

– Må analysere raskere

– Det er alvorlig at det muterte viruset har fått spredning også hos oss, og bekymringsfullt at analysene for å fastslå mutasjonen har tatt så langt tid.

– Her må man kartlegge kapasitet i hele landet og være klar for raskere analyser etter hvert som vi må forvente flere utbrudd.

Kjerkol understreker at befolkningen i Oslo-regionen nå må gjøre en stor innsats, og at det er positivt at regjeringen har møtt utfordringen med regionale tiltak.

– Men i tillegg må grensene kontrolleres mye bedre – nå vurderer Sverige å stenge grensa mot Norge. Det forteller hvor fort dette kan snu og at vi må og burde være mer føre var, sier Kjerkol.