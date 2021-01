Frp og Sp vil åpne for kraftutbygging i vernede vassdrag

– Jeg trodde at det brede opprøret mot vindkraft på land hadde vist disse partiene at man fremover blir nødt til å prioritere andre måter å produsere kraft på, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) til NTB.

Han framholder Norge skal gjennom en omfattende elektrifisering og at kraftbehovet kommer til å øke mye i årene som kommer. Han er oppgitt over at forslaget om å gjennomgå planene for vernede vassdrag «med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft» ble stemt ned da det var oppe til votering torsdag.

Annonse

Bare Senterpartiet sto på Fremskrittspartiets side i avstemningen. Resten av Stortinget advarte mot forslaget, fordi det vil være et omfattende arbeid å gå igjennom de 390 vassdragene som er omfattet av vern. Mange av disse vassdragene vernet etter omfattende politisk strid. Den er det liten vilje i Stortinget til å vekke til live igjen, skriver Aftenposten.

– Det virker som om flere ikke har tatt innover seg at vindkraftmotstanden vil tvinge fram andre løsninger for å møte det økte kraftbehovet vi vet vil komme. En større satsing på vannkraft kunne ha vært et stort steg i riktig retning for å møte dette på, sier Halleland.

(©NTB)