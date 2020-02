Frp krever lavere fergepriser

Det skjer bare fem uker etter at tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fra samme parti avviste at staten kunne bidra med mer penger. Han sa det var fylkespolitikerne som hadde ansvaret for de høye fergeprisene og nektet også å legge føringer på prisnivåene.

Frps nestleder Sylvi Listhaug fortsatte i samme lei da hun onsdag møtte flere Frp-topper og fylkesledere i partiet for å diskutere fergeopprøret. Hun gjorde det likevel klart at regjeringen nå må ta tak.

– I Møre og Romsdal bruker man store summer på opera i Kristiansund, og i Nordland skal man bruke millioner av kroner på Bodø som kulturhovedstad. Samtidig økes fergetakstene så det svir for både pendlere og næringsliv. Vi kan ikke sitte å se på at feilprioriteringer rammer pendlere og næringsliv i distriktene. Derfor vil vi bidra til å få fergeprisene ned, sier Listhaug til NTB.

Rabatter

45 ordførere fra hele landet leverte i starten av januar et opprop der de ba staten bidra til å få ned fergeprisene. Enkelte steder hadde prisene da økt med opptil 45 prosent.

Annonse

Nå vil Frp gjennomgå autopassordningen og vurdere å øke rabatten for bilistene.

– En økning i autopass-rabatt vil komme pendlere og næringsliv direkte til gode. Vi kan også se på andre forhold som kan bringe fergeprisene mer under kontroll fremover, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud.

Til budsjettbehandling

Sylvi Listhaug sa onsdag at Frp vil komme med krav til sine tidligere kolleger i regjeringen i forbindelse med det reviderte statsbudsjettet, som legges fram av regjeringen 12. mai.

– Det er vanlige folks privatøkonomi og bedriftene våre, enten de er små eller store, som nå må ta støyten for at prisene har skutt i været. Det er uakseptabelt. Vi vil at folk skal kunne ha råd til å bo også der man er avhengig av ferge, og vi ønsker best mulig rammebetingelser for næringslivet også der de må frakte varene sine over fjorden for å nå markedet, sier Listhaug.

(©NTB)