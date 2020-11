Frp krever dobbelt så mye til flom- og skredsikring

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å gi 200 millioner kroner til flom- og skredsikring. Det er et kutt på 20 millioner kroner fra i år.

Det er ikke godt nok, mener Fremskrittspartiet, som i stedet vil doble posten til 400 millioner.

– Vi håper at dette kan være starten på en opptrappingsplan på feltet. Vi vet at det er et enormt etterslep på flom- og skredsikring i store deler av Norge. Det er samfunn, næringer og privatpersoner som lever i en konstant usikkerhet, og derfor foreslår Frp nå å doble bevilgningene til dette viktige arbeidet, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

Pengene til flom- og skredsikring ligger under Olje- og energidepartementets budsjett.

Budsjettforhandlingene mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene skal etter planen starte om kort tid. Fremskrittspartiet presenterer sitt alternative statsbudsjett mandag formiddag.

