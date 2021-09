Frp-garanti: Et borgerlig flertall betyr borgerlig regjering

På NRKs Politisk kvarter fredag fikk Listhaug spørsmål om Frp garanterer at borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering.

– Ja, vi har vært veldig tydelige på det. Vi ønsker ikke en sosialistisk regjering. Vi ønsker et ikke-sosialistisk flertall, svarer hun.

Frp går til valg på en blåblå Høyre/Frp-regjering. På spørsmål om hva hun gjør dersom de borgerlige får flertall, men Erna Solberg (H) ikke vil kaste Venstre og KrF ut av regjeringen, er Listhaugs svar:

– Det skal holdes et valg først. Hvis valgresultatet gir grunnlag for at Frp og Høyre kan forhandle, kommer vi til å ta initiativ til det.

Frp-lederen vil heller ikke svare direkte på spørsmål om hennes parti vil støtte et budsjett fra en borgerlig regjering der Frp ikke er med.

Listhaug har kommet med høylytt motstand mot regjeringens overraskende oljeskattepakke og har uttalt at hun heller vil felle regjeringen enn å støtte et budsjettforslag hvor dette forslaget inngår.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger er på sin side ikke i tvil om at det kommer Frp ikke til å gjøre.

– Frp ønsker å framstå som uavhengig, med det å få ansvar for å bytte ut Solberg med Støre, vil aldri gå hjem i deres velgermasse, uttalte han til NTB nylig.

