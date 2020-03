Frisørnæringen: – Krisepakken et godt første steg, men vi trenger mer

I mandagens krisepakke fra Stortinget ble det vedtatt at permitterte arbeidstakere får full lønn i 20 dager. Staten tar regninga fra dag tre.

Det var stor hjelp til frisørnæringa, som nå ligger med brukket rygg.

– Vi er veldig fornøyd med at personalet blir tatt vare på, sier Anne Mari Halsan, administrerende direktør i NFVB. De er en arbeidsgiverorganisasjon for frisør- og velværebransjen.

Allikevel er hun klar på at de trenger mer.

– Krisepakken er god, men bare en god begynnelse. Vi må ha hjelp med løpende utgifter.

Frisørsalonger i Norge er stengt til og med 26. mars. Det er i tillegg langt fra sikkert at de faktisk får lov å åpne dørene allerede neste uke.

– Det er en bransje hvor all inntjening kommer fra den daglige produksjonen, så nå står man uten inntjening, sier Halsan.

– De mindre kjenner belastningen først

Halsan forklarer at frisørene nå har behold for at ikke bare offentlige avgifter utsettes. Også andre utgifter.

– Vi har jo ikke inntekter, så vi trenger å bruke pengene på det absolutt nødvendige, samtidig som vi betaler så lite som mulig til det offentlige. Vi prøver å reforhandle med huseiere og kjøpesentre, men vi trenger støttehjelp til utgiftene.

Politikerne Nationen har snakket med forstår de utsatte bransjene, men har tungt for å love konkrete tiltak utover det som kom på mandag.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, utelukker dog ikke at mer hjelp er på vei.

– Det å håndtere de ansatte og permitteringer er isolert sett viktig, men en del bedrifter vil ha utfordringer med husleie, strøm, forsikring, og lignende. Vi jobber for å se på alle som er pålagt stans av aktivitet, også når det gjelder likviditet.

Aasland sier at ulike bedrifter blir truffet ulikt.

– Hvis de er en del av en større bedrift så er det nok permitteringsregelene viktige. De mindre vil merke belastningen først, så de må vi sikre. De mindre vil også kunne tjene på ordningen, men vi skal vurdere nye tiltak framover.

– Nå er det veldig viktig å holde bedriftene i live, så de kan starte opp igjen som normalt senere.

Vurderer om staten skal dekke lengre permisjon

Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson for KrF, er klar på at frisører trenger hjelp fra politikerne, men kan ikke garantere at permisjonsordningen blir utvidet til å gjelde mer enn 20 dager.

– Vi vet jo ingenting om hvordan utviklingen vil være. Vi i det politiske systemet jobber på spreng for å sørge for tiltak kommer til rett tid for å hjelpe med situasjonen som kommer. Det vil vi være beredt for å gjøre fremover.

– Kan det bety at staten vil dekke enda flere permisjonsdager?

– Det er diskusjonen som vi må se på når vi vet mer hva vi står på. Jeg er veldig glad for det vi nå har fått til. Det gir et pusterom i form av å styrke ordningene. Så må vi følge situasjonen tett. Det er kanskje et kjedelig svar, men det er det vi må.

Nå skal Stortinget følge både virkningene av krisepakken og vurdere nye tiltak.

– Vi hadde møte til langt ut på natt i går og gjennom helga for å få på plass dagens ordning, og den beredskapen står Stortinget i, forteller Storehaug.

– Stortinget har signalisert at vi lytter på innspill om hvordan situasjonen er, og så skal vi prøve å hjelpe. Vi prøver å fatte riktig vedtak til riktig tid, så situasjonen til frisørene blir vi å følge tett, avslutter han.