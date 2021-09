Freder kvensk fjøs fra 1800-tallet

Bygget i laftet tømmer forteller en historie om kvenene som slo seg ned i Porsanger og Lakselvdalen på 1700-tallet, skriver Riksantikvaren i en pressemelding. Fjøset sier noe om kvensk tradisjon, historie og byggeskikk.

– Fjøset i Repokoski er et sentralt kvensk kulturminne og en viktig del av kulturhistorien i Norge. Fjøset er et av få bevarte, originale kvenske bygg, fordi mange bygninger i Nord-Troms og Finnmark gikk tapt under andre verdenskrig, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Både fjøset og tilbygget står nær «Hevostie», en viktig ferdselsåre til Karasjok og en forbindelse mellom kyst og innland. Den ble i hovedsak brukt til transport med hest og på vinterstid rein.

Ifølge Riksantikvaren ble bygget trolig satt opp på 1800-tallet.

De skriver at formålet med fredningen er bevaring av både fjøs og tilbygg. Riksantikvaren mener det er viktige eksempler på både liv og påvirkning fra kvenene i Lakselvdalen og Finnmark.

Fjøset er det tiende kvenske kulturminnet som fredes av Riksantikvaren.