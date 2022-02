Frankrike forbyr masseavliving av hanekyllinger

Allerede i juni må bøndene vise at de jobber for å innrette seg etter det kommende forbudet.

Ifølge de nyeste tallene som er tilgjengelig, blir rundt 50 millioner hanekyllinger avlivet hvert år i Frankrike fordi de ikke er lønnsomme for produsentene. Ikke legger de egg, og de produserer mindre kjøtt.

Regelendringen betyr likevel ikke at millioner av hanekyllinger får livets rett og skal få vokse seg store. I stedet skal en teknologisk løsning avsløre kjønnet på kyllingen mens den er i egget, og dermed kan bøndene sørge for at de aktuelle eggene ikke klekkes.

Annonse

De nye reglene gjør unntak for kyllinger som brukes til dyrefôr og avliving i vitenskapelig øyemed.

I Tyskland ble et lignende forbud innført ved årsskiftet, og kjønnsbestemmelse av uklekkede kyllinger er allerede i gang. Fram til nå har rundt 40 millioner hanekyllinger årlig måttet bøte med livet i Tyskland.