Framtidshåp og 17.mai-tog i utbombet by

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Målet med refotograferingen og «Tilbakeblikk» er å få bildepar som gir enkle sammenligninger av hvordan landskap endrer seg over tid, det vil si: mellom to ulike bildetidspunkt. Som oftest kan endringer forklares ut fra naturlige prosesser eller som en planlagt utvikling, men også fordi det kan ligge større tragiske årsaker bak.

Det siste er særlig tilfellet ved refotografering av eldre bilder fra Finnmark og Nord-Troms, hvor de fleste steder under andre verdenskrig ble utsatt for den brente jords taktikk. Å refotografere slike motiv er utfordrende, men viktig fordi slike bilder særlig kan gi yngre generasjoner en bedre forståelse om hva datidens befolkning og landskap gjennomgikk.

Høsten 2018 foretok NIBIO flere refotograferinger i Finnmark av motiv som viste situasjoner både før, under og rett etter ulike krigshandlinger, mens dagens motiv blant annet viser resultatet av et enormt arbeid som siden ble utført under gjenreisningen.

Bildeparet her er fra dette materialet, og viser et 17.maitog som passerer ruiner og noen få nye hus i Nordre Langgate i Vardø i 1946 – samt hvordan de etter hvert gjenreiste husa ser ut i samme gate vel 70 år etter.