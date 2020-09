Samferdselsdepartementet skal dei kommande dagane forhandle med flyselskapa om kva ruter som skal omfattast av den utvida ordninga med statleg flyrutekjøp.

– Samferdselsdepartementet planlegg å starte forhandlingar med flyselskapa dei neste dagane, opplyser Samferdselsdepartementet til Nynorsk pressekontor.

Forhandlingane kjem som følgje av at Samferdselsdepartementet førre veke vedtok å vidareføre ordninga med flyrutekjøp til etter 1. oktober. Flytrafikken har blitt hardt råka av koronapandemien og det har ført til at fleire selskap har varsla kutt.

Unormal haust

Det er flyselskapa Widerøe, SAS og Norwegian som skal forhandle med departementet.

– Vi hadde alle håpa at hausten skulle bli meir normal enn det våren var. I dag ser vi at smittesituasjonen og trafikkutviklinga i luftfart framleis tilseier at det er behov for statleg kjøp av flyruter. Regjeringa forlengjer difor kjøpet av eit minimumstilbod som vil sikre befolkning og næringsliv over heile landet framleis tilgang til viktige flyruter, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding.

Treng ordningar

Tidlegare i sommar varsla flyselskapet Widerøe fleire rutekutt som følgje av sviktande etterspurnad. Ein av flyplassane der Widerøe varsla rutekutt var Hovden i Ørsta/Volda. I slutten av august samla Utviklingsforum Hovden Lufthamn seg for å diskutere situasjonen. Forumet som er samansett av aktørar frå lokalt næringsliv, kommune, utdanningsinstitusjonar og lokalsjukehus konkluderte med at situasjonen er kritisk og at det hastar å få på plass tiltak.

– Direktekjøp av flyruter frå staten må fortsette vidare etter Widerøes varsla dramatiske endringar frå 1/10-20. Det må halde fram til ein nasjonalt har på plass ei ordning for dei flyplassane som er ramma av både kommersialisering og korona-problematikken. Det hastar med ei avgjerd på dette for å unngå eit uakseptabelt og svært lite tenleg rutetilbod ved Hovden, heiter det i referatet frå møtet.

Utviklingsforumet peika vidare på at staten må kjøpe fire daglege ruter mellom Oslo og Hovden.

– Statleg kjøp (4 ruter Oslo/Hovden) som før kommersialiseringa starta i 2016, må førast inn att for å sikre stabilt, samfunnsnyttig og føreseieleg flytilbod til Oslo frå nedslagsfeltet til Hovden på 70.000 menneske. Berre to statskjøpte anløp til Hovden vil vere totalt i ubalanse i høve trafikktala, konkluderer dei.

Som eit siste tiltak ønskjer utviklingsforumet å sette ned ei arbeidsgruppe med medlemmer frå bransjen og myndigheitene.

– Det bør omgåande settast ned ei felles arbeidsgruppe frå bransje og myndigheiter, som ser på nasjonale flytilbod, avgiftspolitikk, rammeavgifter og den teknologiske utviklinga ein står framfor, og bringe dette inn for luftfartsutvalet. Kortbanenettet kan vise seg å vere ein vinnar i det grøne skiftet. Elektrifisering på dei små flya i kortbanenettet vil passe godt inn i høve rekkevidde og flystorleik, skriv dei.

Blir ein del av diskusjonen

Samferdselsdepartementet ønskjer ikkje å gå i detalj på kva forhandlingane med flyselskapa vil innehalde, men opplyser at ruter der det er varsla kutt vil bli vurdert.

– Dei rutene som Widerøe har varsla kutt i rutetilbodet på, vil vere ein del av vurderinga av den vidare utforminga av minstetilbodet. Vi kjem tilbake til dette når forhandlingane er gjennomført, opplyser Samferdselsdepartementet til Nynorsk pressekontor.