Tang og tare har ei lang rekkje eigenskapar. Tare veks fleire gonger raskare enn "landsplanter", og er såleis godt egna til dyrking. Tang kan brukast til å lage plast, og begge kan bli mat og dyrefôr.

Som mat er det lite som kan måle seg i næringsinnhaldet i tang og tare. Seks gram tare svarar til 600 gram grønsaker, eller seks frukt. Attpåtil bind dei co2 og reinskar sjøen, dei kan altså både hjelpe å dempe klimaendringar, og i beste fall reversere dei. Ifølgje Sopp- og nyttevekstforbundet.

Det er nett det tang og tare-gjengen på matmessa Umami arena arbeider for. Under Norwegian Seaweed Association sin stand finn me fleire selskap som satsar på tang og tare, blant dei Lofoten Seaweed.

Norsk-japansk fusion

Lofoten Seaweed blei til då Angelita Eriksen oppdaga denne supermaten. Sjølv er ho lofotværing og fiskardotter, og er såleis ikkje framand for havet. Ho har blant anna erfaring som tungeskjerar. Tang derimot, var nytt for ho, men ikkje hennar japanske medgrunnleggjar, Tamara Singer.

– Me innsåg etter kvart at me har jo verdas beste råvarer frå Lofothavet, og med dei japanske tradisjonane måtte me gjere noko av det.

Taren deira finn dei viltveksande i Napp-straumen, ein av verdas sterkaste tidvasstraumar.

– Og her sym dykk ned for å klippe tare?

– Jepp. Me haustar hovudsakleg det me elles ikkje kan driv oppdrett på i Noreg. Så tørkar me og foredlar det sjølv på Napp i Lofoten.

Eit naturleg krydder

Dei driv blant anna med sal av råvarer, som trøffeltang til både restaurantar og osteprodusentar.

– Men det enklaste i starten er jo krydder, fordi tang er eit naturleg krydder frå havet.

Eit av desse kryddera dei har utvikla er ein såkalla furikake – eit japansk krydder basert på tørka torsk, tang og sesamfrø. Lofoten seaweed sin furikake er eit resultat av Singer sitt krav om at "skal me lage noko, skal me lage furikake", ifølgje Eriksen.

– Tang har eg, tørka torsk har me iallfall i Lofoten. Så då var me allereie godt på veg.

Annonse

Kjem til butikk

Allereie til veke åtte kan du kjøpe krydderet deira hos Meny.

– Fordi folk endå er litt usikre på korleis dei skal bruke tangen så har me gjort det superenkelt, seier Eriksen.

Krydderet er inndelt etter bruksområdet, og har fått namn som "BBQ", "Wok and greens" og "Fisk og sjømat". Alle inneheld mellom 20–30 prosent tang og tare.

Berre ei ulempe

– Kor sunt er dette eigentleg?

– Dette er jo eit heilt foredrag i seg sjølv, ler Eriksen.

– Tang er den mest næringsrike planten på heile jorda.

Også byrjar foredraget, og held fram i fem minutt heilt til eg spør om ein smaksprøve. Kort sagt inneheld det – som nemnt innleiingsvis – mykje og meir enn dei fleste andre planter. Den einaste utfordringa er at det er fort gjort å få for mykje av det gode, spesifikt jod.

– Men det seljast sjokolade med sukker i butikken, sjølv om folk har diabetes. For oss handlar det om å forklare, så må folk lese på pakken som me alt anna.

Lofoten Seaweed er heldigvis ikkje råka av akkurat denne ulempa, då dei ikkje haustar den sorten som inneheld jod. Dei som haustar han, kan også fjerne opp mot 80 prosent av joden med å leggje tang og taren blautt.

Etterspørsel

Lofoten Seaweed har klart å starte opp trass i krig og pandemi, men Eriksen erkjenner at det har vore tøft. Likevel ser ho lyst på situasjonen, og kan fortelje at for nokon år sidan på messe var tang og tare eit framand produkt, og måtte forklarast på ein heilt anna måte enn no.

– Samanlikna med før korona er det som å kome inn i ei ny verd. No er det ikkje eit framand produkt lenger, mykje takka vere at det veganske marknaden har eksplodert. Framtida si mat er her, no. Det er ei tydeleg forandring.

Folk er meir opne, og etterspørselen har tatt seg opp. Sjølv om Noreg i det store og heile er treige på tang og tare-fronten.

– Me har mykje meir etterspørsel i Europa enn Noreg, seier ho.