Fra tirsdag kommer posten annenhver dag – slik vet du når

Ifølge Posten har en av to nordmenn uttrykt ønske å kunne sjekke hvilke dager postmannen leverer brev, pakker og reklame i postkassa. Posten har derfor laget en oversikt på sine nettsider, som viser når du får post.

På nettsidene skriver du din adresse og postnummeret ditt, og dermed får du vite når postmannen kommer, skriver Posten på sine nettsider.

Omleggingen gjør at du får post mandag, onsdag og fredag den ene uken, og tirsdag og torsdag uken etter.

Kraftig nedgang i postmengden

Grunnen til at antallet omdelingsdager går ned, er at mengden post har gått kraftig ned de siste 20 årene.

– Posten er opptatt av å gjøre hverdagen enklere for alle, men i fremtiden vil det være bedre måter å gjøre det på enn fast besøk av postbudene fem dager i uken. I dag mottar hver husstand i gjennomsnitt tre brev i uken, og i årene fremover vil det bli enda færre brev, sier konsernsjef Tone Wille i Posten i pressemeldingen.

Posten har gjennomført en undersøkelse, som viser at kun en av ti mener omleggingen vil få konsekvenser for dem.

Vil du likevel ha post hver dag, vil posten fortsatt levere mandag til fredag til dem som har postboks. Omtrent halvparten av nordmenn vil få levert "Pakke i postkassen" hver dag, mens den andre halvparten får dette levert annenhver dag.

Avisen kommer som vanlig

Er du blant dem som har pleid å få avisen levert av Posten, vil dette fortsette som vanlig. Posten vant nemlig anbudsrunden om å få levere aviser på dager hvor det ikke er vanlig postlevering.

Posten vil levere fra mandag til fredag, og av Easy2You (tidligere Kvikkas) på lørdager.

Dette gjorde også at antallet årsverk som måtte kuttes i posten gikk fra 1500 årsverk, til 1000 årsverk. Ingen har blitt oppsagt, flere har fått sluttpakker og gavepensjon, og 35 prosent av de tusen har fått annet arbeid i Posten.

Samferdselsdepartementet har også endret sin konsesjon til Posten Norge AS. Der står det blant annet at 97 prosent av alle sendinger skal være fremme innen fem dager etter at brevet eller pakken er sendt. Tidligere var fristen fire dager. Departementet regner med at halvparten av posten vil bruke én dag lenger å komme fram under ny ordning.