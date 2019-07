Fra slåttestart til bringebærhøsting

Veksttorget er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Endelig sommer!

Det har vært fint vær med sol og gode temperaturer noen dager. Mange gårdbrukere er derfor godt i gang med første slått. Det meldes om greie til gode avlinger de fleste plassene. Helt øst i Finnmark er slåttestart like om hjørnet.

Poteten er i god vekst, og snart er jordbæra høsteklar lengst sør. Det meldes om mye kålflueegg og larver av kålmøll. Både hundekjeks og høymole ser ut til å ha et kjempeår, så her kan det være lurt å sette inn tiltak før disse ugrasa tar helt overhand.

Det er mye rognebærblomster, så gjenstår det å se om det blir like mye rognebær til høsten.

Lengst nord og i øst meldes det om dårligere beite i utmarka enn normalt. Årsaken er sannsynligvis de hittil lave temperaturene, men det kan også føre til at beitet vil ha god kvalitet godt lengre utover høsten.

På indre strøk lengst nord har moltekartene frosset, slik at det kan bli mindre bær enn det så ut til for noen uker siden, da det bugnet av molteblomster. Ellers nyter vi synet av midnattssol og en masse markblomster.

Ellen Reiersen, NLR Nord-Norge

Nordland: Gode høsteforhold

Fantastiske høsteforhold for gras i Nordland. I Nordre del av fylket er det varmt, sol moderat med vind.

Førsteslåtten er i full gang denne uka, og gode muligheter for fortørking. I enkelte områder er det litt vått ennå, så noe kjøreskader og sår i plantedekket oppstår. Sol og fint vær lover godt for potet – og jordbærproduksjonen.

Gode beiteforhold for både stor- og småfe i utmark. I vakre Lofoten observeres det et stort mangfold av pollinerende insekter og summende fluer.

På Helgeland er det varmt og fint vær etter en lang periode med regn og lave temperaturer. Mange er ferdige med førsteslåtten, og de som ikke er ferdige får nå fine høsteforhold. Det meldes om jevnt over høye avlinger i denne regionen.

Barre Ibrahim, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Etterlengtet væromslag

Etter flere uker med mye nedbør og lave temperaturer kom et etterlengtet væromslag denne uka.

De fleste ble ferdig med førsteslåtten før regnværsperioden, men fortsatt står det igjen noe gras i indre og høyereliggende strøk. Det ble høstet gode grasavlinger på førsteslåtten og noen vurderer kanskje å redusere gjødslinga resten av sesongen. Vi anbefaler å følge oppsatt gjødslingsplan mtp. utvasking og grasets overvintringsevne.

Tilstanden i kornåkrene varierer. De tidligst sådde åkrene ser bra ut og noen er så kraftig at det bør vurderes stråforkorting. De som ble sent sådd har takla nedbørsmengdene dårlig og preges av dårlig vekst og gulning.

Tidligpoteten har kommet i butikk og det meldes om god kvalitet og bra salg. Plukking av jordbær på friland er så smått i gang, så nå er det like før trønderbæra kommer for fullt på markedet.

Marte Yseth, NLR Trøndelag

Møre og Romsdal: Ei litt rolegare tid for mange

Veret denne vekstsesongen kjem i rykk og napp. Første veka i juli var både fuktig og kald etter årstida. Fleire plassar i Møre og Romsdal har vi fått over 100 mm nedbør så langt denne månaden, og snøen kom langt nedover fjellsidene. Dette har vore ei utfordring for potetprodusentane som skal levere fersk nypotet.

Det meste av tidlegpoteta ligg på lett jord, så ein treng heldigvis ikkje mange timar opphaldsver før ein kan ta opp. No er sola og varmen tilbake og ein kan ta opp att gjeremåla ein ikkje rakk før regnet kom. Noko gjødsling og plantevern i eng måtte vente. I dei seinast sådde kornåkrane er det no tid for siste runde med plantevern.

Mykje fine åkrar å sjå i år. Mange går no inn i ei rolegare tid der ein kan hente seg inn litt før andreslått og tresking.

Frode Grønmyr, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Morellsesong under normalen

Det nærmar seg oppstart av morellsesongen i Lærdal, oppstarten vert neste veke. Avlingane ser ut til å bli dårlegare enn gjennomsnittet, dette gjeld ikkje berre for Lærdal, men heile landet.

Potetopptaket går fint og det har ikkje vore nokon store utfordringar so langt denne sesongen. For grønsakkulturane er kålvekstane i gong og gulrothaustinga startar snart.

Aleksander Skjerping Mo, NLR Vest SA

Rogaland og Agder: Søt smak av bær

Med sol og varme kommer søte og gode bær ut til butikkene. I Agder er det full plukking av jordbær. Tunnelbringebær har vært i høsting i ca. 2 uker, og frilandsbringebæra er i begynnende høsting i disse dager.

Med varm april og unormalt lav temperatur i begynnelsen av mai har vi mange bærfelt som bærer preg av frostskader. Særlig frilandsbringebær felt er i dårlig forfatning og vil gi en dårlig sesong med lite bær. I tunnelbringebæra har vi store bær med fin kvalitet, utfordringa er lave nattetemperaturer nå i juli som gir sein utvikling og lite moden bær om gangen.

I motsetning til i fjord som ble en varm og rask sesong for bærprodusentene, vil denne sesongen bli en lang sesong med bær som modner over tid. Pottebringebær feltet i Reddal er full høsting med bringebær av ypperste klasse.

Morell feltene som ble frostsikret under blomstring nærmer seg høsteklare. Flotte moreller med fin kvalitet.

For gras er det bra utvikling, de som slo tidlig i juni nærmer seg andreslåtten. Bøndene i Agder fikk store gras avlinger på første slåtten, og er veldig fornøyd med det. Ole Tom Eikeland kan melde om 10 ganger høyere avlinger på gras i år i forhold til i fjord. Men med veldig lave temperaturer i juli legger nedbør seg som snø i de høyeste områdene våre. På Bjåen på ca. 900 m.o.h. lå snøen på enga som snart er slåtteklar! Dette har de aldri opplevd før!

Sol og varme på dagtid vil i løpet av kort tid nå gi vanningsbehov på enga!

Potene er i god vekst, tidligpotetene høstes og sendes ut til forbrukere som kan nye gode norske poteter til sommermiddagen. Grønnsakene vokser også godt, det høstes salat og buntes gulrøtter. Frilandsagurkene trives bedre nå med litt mer sol og høyere temperaturer.

Anne Vintland, NLR Agder

Østlandet: Rolige tider på økologiske åkrer

Ugrasharving etter våronn er unnagjort og kjemisk plantevern er ikke aktuell i økologiske kornåkrer. Økologiske kornåkrer er gjerne mindre tette grunnet redusert nitrogengjødsling. Dette resulterer i lavere nitrogenkonsentrasjon i kornplantene. Lavere nitrogenkonsentrasjoner er ensbetydende med mindre mat til skadegjørere. Begge faktorene gjør kornplantene lite attraktive for skadegjørere som soppsykdommer og bladlus.

På Raet i Østfold høstes det nå gulrot, hodekål og potet. Vanningsvogna går på den lettere jorda. For øvrig dekker nedbør plantenes vannbehov – enn så lenge. Mye nedbør tidligere har ført til at en del industrikål og sylteagurk ble plantet sent. Her trengs det gode vekstforhold framover for å oppnå en god avling.

Hans Gaffke, NLR Øst

Fjellregionen: Store avlingar og mykje Høymole

Store avlingar kjenneteiknar 1. slåtten i år. Frå fjorårets fôrkrise melder mange om større avlingar etter fyrste slåtten i år enn heile fjorårssesongen. Nokon hausta kanskje litt seinare i år enn normalt pga. regn akkurat i hauste tidspunktet. Sein hausting aukar ofte fôrmengda, men pga. låge temperaturer så har kvaliteten holde seg brukbart.

Etterdønningene etter fjorårets tørkesommer oppdaget mange når dei så Høymola, Raudkløveren og andre artar med pålerot som vart veldig synlege i år. Kanskje seinsommaren og høsten kan nyttast til ekstra ugrasbekjempelse, om fôråret vert bra?

Beitene i fjellet ser ut til å holde god kvalitet. Mykje nedbør og låge temperaturer gjer at graset har buska seg bra, vorte tett og vakse godt i store mengder. "Møkji" er av ein slik konsistens at det ser ut som dyra er litt "tynne i tarmen". Det tyder på at dyra har nok å ete av godt norsk grovfôr.

Slåtten på stølen er så vidt i gang. Med godvær i sikte og høgare temperaturer ser det ut til at det skal gå fint å få høvele fortørk slik at me får mykje fôr i kvar ball.

Aslak Botten, NLR Østafjells