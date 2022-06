Fra januar 2023 innføres strengere krav til avfallsortering, opplyser Avfall Norge i en pressemelding.

De nye kravene gjelder for hele landet, og omfatter både husholdninger, offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Kravene medfører at matavfall, hage- og parkavfall og plastavfall skal sorteres ut i hele landet. Det blir også obligatorisk å sortere landbruksplast.

Mer gjenvinning og mindre utslipp

De nye kravene er et resultat av målsettingen om at man innen 2035 skal gjenvinne eller ombruke 65 prosent av avfall fra husholdninger og husholdningslignende avfall fra næringslivet.

– Å gjenvinne mer er positivt for klimaet. I dag ender altfor mange ressurser som kan gjenvinnes eller ombrukes i stedet opp som avfall, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind, ifølge pressemeldingen.

I mange kommuner driver allerede husholdningene med utsortering av matavfall og plastemballasje. De som ikke gjør det, må starte med dette fra januar av.

Endringer for husholdninger og næringsliv

De nye kravene medfører at det ikke lenger bare er plastemballasje som skal sorteres ut, ifølge Avfall Norge. Detaljer om hvilke endringer og løsninger som gjelder i hver enkelt kommune får man av kommunen eller det interkommunale selskapet lokalt.

Den største forskjellen blir for offentlige og private virksomheter. Kravene om utsortering gjelder for alle som produserer husholdningslignende avfall, det vil si alt avfall som ikke kommer fra produksjon.

– Det er allerede mange virksomheter som kildesorterer plast- og matavfall. For dem som ikke gjør det, er det viktig å være obs på endringene som kommer. De nye reglene betyr at alt fra sykehjemmet og bensinstasjonen til fergeselskapet og kjøpesenteret må sortere både plast- og matavfall. Bøndene må også sortere landbruksplasten og levere den til materialgjenvinning, forteller Lind.

Innfører dokumentasjonsplikt

Avfall Norge opplyser videre det også kommer en dokumentasjonsplikt både for kommuner og virksomheter med de nye kravene

– Også virksomheter må ha dokumentasjon på mengden mat- og plastavfall de sorterer ut og leverer til materialgjenvinning. Det er altså mange ting som skal på plass før vi treffer januar: Både et fysisk system for å kildesortere mat- og plastavfall, og et system for registrering av mengde, sier hun.

– Vi anbefaler derfor alle virksomheter å sette seg inn i de nye reglene og kontakte leverandøren av kildesorteringsløsninger slik at man sammen kan forberede overgangen til de nye kravene, legger Lind til i presseskrivet.