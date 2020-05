Frå koronakrise til flaumfare: Sel-ordføraren set krisestab for andre gong i vår

– Dersom det blir varmt i vêret og i tillegg nedbør fryktar eg at situasjonen her i kommunen vil kunne bli svært kritisk. Vi fryktar ein flaumsituasjon som i 1995 "Vesleofsen", eller verre, seier Sel-ordførar Eldri Siem (Sp) til Nationen.

Vesleofsen i 1995 var den første storflaumen på mange år, og førte til svært store skader på heile Austlandet.

Ved påsketider hadde Sel kommune over ein sjettedel av innbyggjarane – over tusen personar – i korona-karantene etter at 35 personar var registrert koronasmitta. I desse dagar er det den største flaumfaren på fleire tiår som trugar både byen under Rondane, Otta, og andre delar av Sel kommune og Gudbrandsdalen.

Setter krisestab

I fleire andre kommunar mellom dei store nasjonalparkane nord og midt i Gudbrandsdalen er det også satt krisestab i påvente av den store vår – og sommarsmeltinga av rekordstore snømengder i fjellområda rundt.

Store avsetningar med grus og stein i elva trugar eksisterande bygningsmasse og infrastruktur. Eldri Siem (Sp), ordførar i Sel kommune

– Status nå er at det er svært mykje snø i fjellet. Kommunesenteret Otta ligg plassert ved elvemøte mellom Gudbrandsdals-Lågen og Ottaelva, og er derfor svært utsett for flaum, seier Siem – og legg til:

– Vanlegvis kjem vårflaumen i Lågen fyrst og deretter i Ottaelva. Kommunen har hatt flaum og flaumskadar mange gonger. Det vi nå registrerer er at flaum-situasjonane kjem att oftare – noko som påfører kommunen og innbyggjarane store kostnader.

Millionskadar gong på gong

Ordføraren syner til at flaumane gjer skade på eksisterande bygningsmasse og viktig infrastruktur. Dette er skader som kommunen må reparere gong på gong.

– Skader kan også vere av ein slik karakter at dei ikkje blir observert umiddelbart til dømes skader på leiingsnett i bakken, vatn og avløp, og setningsskadar, seier Siem.

Sel kommune har over år hatt mange møter med NVE for å få gjennomført flaumførebygging av byen.

– I 1997 bad kommunen om statleg bistand i etterkant av flaumen i 1995. NVE har

nå i 2020 fått utarbeid ein konseptrapport i forhold til korleis Otta kan flaumførebyggjast, men dette vil ta tid og skissert oppstart er tidlegast hausten i 2021, seier Siem.

Flaumsikring til 240 millionar

NVE sine planlagde tiltak på Otta er kostnadsrekna til cirka 240 millionar kroner. Distriktsandelen for Sel kommune vil utgjere om lag 7000 kroner per innbyggjar.

– I ein elles uføreseieleg og krevjande kommuneøkonomi tilseier dette at distriktsandelen verkar svært tyngande for ei kommune. Dersom ein overfører dette til eit "Oslo-perspektiv" vil det kunne utgjera 4,7 milliardar kroner for Oslo kommune, seier Siem.

Sel kommune har også fleire gonger påpeikt behovet for å kunne ta ut masser frå elveløpet.

Masser fyller opp elveløpet

– På grunn av at det nå har vore kaldt i vêret er vasstanden i elva svært lita, og nå ser ein tydeleg store avsetningar med grus og stein. Dette er avsetningar som trugar eksisterande bygningsmasse og infrastruktur. Og det er ikkje rart at det blir flaum når ein ser på kor mykje masse som ligg att og fyller opp elveløpet, seier Siem.

– Kva er gjennomført av ulike flaumsikringstiltak i Sel kommune dei siste åra?

– NVE har gjennomført flaumførebyggjande tiltak på båe sider "sør" for brua over Ottaelva og sør for Otta langs Lågen. Skader på eksisterande flaumvollar er reparert.

– Større løyvingar til NVE

– Kva meiner du myndigheitene bør bidra med av flaumsikringstiltak framover for å gjere Sel – og resten av regionen – enda meir flaumsikker i åra som kjem?

– Regjeringa må auke betydeleg løyvingane til NVE, slik at fleire førebyggjande tiltak kan gjennomførast. På sikt er dette god samfunnsøkonomi. I tillegg meiner eg at NVE og Fylkesmannen må opne opp for uttak av masser i elveløpet. Det må inn ei regulering som sikrar uttak av masser frå elveløpet. I tillegg må flaumvollar som skal sikre dyrka mark utbetrast, seier Siem.

Sel-ordføraren påpeikar at både administrasjon og bemanning er "drilla" på flaumsituasjonar.

Flaumførebygging og masseuttak

– Det som bekymrar meg mest nå er det som ikkje er gjort – og som ligg til andre myndigheitsområde som NVE og Fylkesmannen; få sluttført flaumførebygging av Otta sentrum og uttak av masser i elveløpet, seier Siem.

Varaordførar i Innlandet fylkeskommune, Aud Hove (Sp), er også bekymra for den store flaumfaren.

– Sjølv om NVE meiner at det ikkje er hjelp i å ta ut masse, trur eg at vi i større grad må gjere det. Når flaumane kjem oftare og oftare, kjem det også meir og meir masse. Dersom ein ikkje gjer tiltak vil jo elveløpet til slutt bli fullt, seier Hove, som i desse dagar er vararepresentant for Senterpartiet på Stortinget.

Ap og Sp tek saka til Stortinget

Hove meiner det også er nødvendig med eit tettare samarbeid mellom lokal erfaring og kunnskapsbygging over mange tiår og ekspertisen i NVE og andre faginstansar.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre var på flaumbefaring i Gudbrandsdalen, inkludert Sel kommune og Otta by, i førre veke.

– Vedtaka kring flaumsikring blir best når vi lyttar både til fagkunnskap og lokalkunnskap saman, seier Støre.

– Å fjerne stein og grus som fyller opp elveløpet verkar som eit effektivt tiltak mot flaumskadar – som også departement og statsråd bør sjå på. Det er og på sin plass og sjå på eigenandelen til flaumsikting hardt ramma kommunar må ut med, seier Støre etter synfaringa på Otta.

– Masseuttak i Lågen liten effekt

Seniorrådgjevar for vassforvaltning og forureining hos Fylkesmannen i Innlandet, Ola Hegge, opplyser til Nationen at det i år – i samarbeid med blant andre NVE – er gjeve løyve til ei rekkje tiltak mot flomskader.

– Vi har mellom anna opna for masseuttak i elveløp i kommunane Skjåk, Sel, Sør-Fron og Ringebu. Det er her snakk om tilfelle der det er dokumentert at det verkar – og der effekten veg opp for negative følgjer, seier Hegge.

Han påpeikar at særleg masseuttak i mindre sideelvar kan ha ein flomreduserande effekt.

Eit masseuttak i Gudbrandsdalslågen vil ikkje ha nokon dokumentert skadeførebyggjande effekt. Ola Hegge, seniorrådgjevar for vassforvaltning og forureining hos Fylkesmannen i Innlandet

– I Frya er det søkt om uttak av masser i elvevifta der Frya renn ut i Gudbrandsdalslågen. Ut frå kunnskapen vi har i dag, vil eit uttak i nedre del av Frya ikkje ha nokon dokumentert skadeførebyggjande effekt på området rundt elva. Derimot vil det skade verneverdiane i elvevifta, seier Hegge.