Fra ferie til katastrofe for Jølster-ordføreren

– Vi har hatt masse turister her, og ting har vært som det skal. Raset kom som lyn fra klar himmel, sier ordfører Oddmund Klakegg (Sp) til NTB.

Etter en uke med temperaturer over 30 grader, kom det enorme mengder nedbør tirsdag. Resultatet var fem store ras bare i Jølster, flere ødelagte hus og sperrede veier.

Berømmer bygdefolket

Klakegg var på ferie da jordskred og oversvømmelser førte til store ødeleggelser i spesielt kommunene Jølster og Førde tirsdag. Onsdag kjørte han hjem til bygda for å ta hånd om situasjonen. Kommunen har satt krisestab, og Klakegg berømmer arbeidet som er gjort.

– Enkelte har nå stått i denne situasjonen i over et døgn. Jeg skal bidra der jeg kan og avløse dem som trenger en pustepause, sier han.

Ordføreren berømmer de mange frivillige som har bidratt.

– Flere har åpnet hjemmene sine og bidratt med frakt eller funnet innlosjeringer. Bygdefolket har vist seg fra sine gode sider, sier han.

– Intens situasjon

Han forklarer at de store nedbørsmengdene var svært lokale.

– I de rammede områdene har det vært ekstremt, men her, bare noen kilometer unna, merker vi ingenting, sier han.

NTB møter ordføreren i Skei. Her er det ingen tegn til jordskred, men drøye 15 kilometer unna kan man se de store jordmassene som har rast ned fjellsidene.

Klakegg beskriver situasjonen som intens.

– Vi har opplevd både ras og flom her tidligere, men du må langt tilbake i tid for å finne såpass mange ras og over et så stort område, sier han.

Skal snakke med Solberg

Onsdag ettermiddag var det ti personer som det ennå ikke hadde vært mulig å få kontakt med. En mann i 50-årene er antatt omkommet etter at bilen hans skal ha havnet i vannet. Klakegg venter nå på å gi statsminister Erna Solberg en orientering om situasjonen.

Han anslår at mellom 1.500 og 1.600 personer er avstengt fra omverdenen. I tillegg er mange evakuert, og det er flere som føler seg utrygge.

I rasområdene er både internett og mobilnettet nede. Til sammen er fem basestasjoner nede. Mannskaper jobber med å få på plass en mobil basestasjon, men det er uklart når denne vil være på plass.