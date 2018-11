– Dette er veldig stort, seier ostegründer i Den blinde ku, Inger Rosenfeld.

Då dei skulle vere med på Käsiaden, eller oste-OL som ein kallar det i ostebransjen, hadde meieriet på Ås, som Rosenfeld starta opp etter at ho fekk ei halvblind ku i femtiårsgåve, brunne ned til grunnen. Det fanst ikkje ost att på lager.

– Grossisten vår hadde teke av ost slik at vi kunne vere med i år òg. Vi var bestemte på at vi skulle vere med, seier Rosenfeld.

Käsiaden vert arrangert annankvart år, og vart arrangert for 14 gong i år, frå 8. til 10 november. Eit panel på 40 dommarar smaka seg gjennom 450 ostar frå ni land.

Den blinde Ku fekk først invitasjon frå den Austerrikske ambassaden om å vere med i oste-OL i 2008. Då fekk dei bronsemedalje for osten sin. I 2010 fekk dei gull for osten Blåmandag, og i år kom suksessen på nytt.

– Det er svært hyggjeleg og ei sikkerheit for oss. Gullmedaljen har gjeve oss god marknadsføring tidlegare, og det gjev oss ei stadfesting om at det framleis er liv laga for oss. Det er god drahjelp, seier Rosenfeld.

Ho er no i gang med å setje i gang det nye ysteriet i Snertingdal.

– Vi har stor etterspurnad etter Blåmandag, så no jobbar vi med å få produksjonen på føtene i det nye ysteriet i Snertingdal, eit gamalt, nyoppussa meieri. Vi må få ut meir ost, fortel ho.