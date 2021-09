Fotballstjernen ble vekket av sauer – flyttet ut av luksusvilla

Den portugiske fotballstjernen Cristiano Ronaldo flyttet inn i en luksusvilla til en verdi av 70 millioner kroner da han nylig retunerte til gammeklubben Manchester United i England.

Livet på den idylliske eiendommen i Alderley, to mil sør for Manchester, ble derimot kortvarig for Ronaldo, partneren Georgina Rodríguez og deres fire barn.

Etter bare én uke valgte den verdenskjente familien å flytte bort fra huset på landsbygda. Årsaken var blant annet at de ble plaget av sauebreking på nattestid, skriver The Sun.

– Ronaldo er en ekte proff som legger mye vekt på hvile og restitusjon etter kamper, så det ble bestemt at det var best hvis han og familien flyttet, skal kilder ha sagt til den engelske tabloidavisen.

Ronaldo og familien skal også ha vært bekymret for sikkerheten på eiendommen, og ifølge The Sun var det fritt innsyn til boligen.

Nå har de funnet seg en ny bolig i Manchester. Også dette huset har svømmebasseng, kino og en stor garasje for Ronaldos millionbiler.

Nylig la Georgina ut en bildeserie på Instagram der hun og barna besøkte sauene som skal ha holdt dem våken tidlig på morgenen: