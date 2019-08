Fotballfansen raste mot stadion-navnet – slapp høne på banen og kastet egg

Knappe to minutter var spilt av sesongens første seriekampen mellom Heracles og Heerenveen i den nederlandske Æresdivisjonen før kampen måtte stoppe. Da hadde supportere sluppet en høne på banen i protest mot det nye stadion-navnet.

Høna gikk rundt i straffefeltet, og dommeren så ikke noe annet valg enn å stoppe kampen frem til høna var blitt fjernet.

Heracles Almelo v SC Heerenveen

04-08-19🇳🇱

Ultras of Heracles threw eggs on the pitch to show their dissatisfaction of the new stadium name pic.twitter.com/yQNLdsYeg2 — ULTRAS (@fotos_ultras) August 4, 2019

Gård i stadion-navnet

Bakgrunnen for de sterke reaksjonene fra supporterne er at hovedsponsoren til Heracles, Asito, har fått endre stadion-navnet til "Erve Asito," hvor erve kan oversettes til gård eller gårdsplass, skriver danske TV2.

Supporterne har ikke ønsket å bli assosiert med en gård, og protestere med å sende høna på banen. Det skal også ha blitt kastet egg inn på gressmatta. Hvordan supporterne fikk med seg en høne inn på stadioen er ikke sikkert.

Kampen kom i gang igjen etter at en stadionvakt fikk hentet høna ut av banen, mens han løftet høna over hode som om det skulle være et trofé, til stor jubel fra hjemmefansen.

Kampen endte til slutt med 0-4-tap for Heracles.

The game between Heracles Almelo & Heerenveen was put on hold due to the fact that there was a chicken walking on the pitch.



Eredivisie at it’s finest. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/mkfPtICQpL — AFC Ajax 💎 (@TheEuropeanLad) August 4, 2019