Årets gresskarsalg er godt i gang i Coops butikker. Dagligvarekjeden forventer å sette rekord med over 800 tonn solgte gresskar til Halloween. Det tilsvarer cirka 160.000 gresskar.

I fjor solgte Coops butikker 640 tonn gresskar i forbindelse med halloween.

– Halloween er en voksende sesong og vi ser at stadig flere ønsker å pynte med gresskar i alle mulige størrelser og fasonger. Vi forventer at salgsrekorden fra 2021 vil passeres med god margin, sier innkjøper frukt & grønt i Coop Norge, Kamilla Sand, i en pressemelding.

Kun norskprodusert

Tidligere år har Coop vært nødt til å supplere med danske gresskar, men i år selger Coop kun norskproduserte gresskar, takket være gunstige forhold for dyrking og tørking av gresskar.

– Vi er stolte av å kunne tilby full dekning av norske gresskar for første gang i år. Våre produsenter Thema AS i Ski og Jens Graff i Røyken, har hatt fantastiske avlinger i år, påpeker Sand.

Ifølge Coop er det særlig småbarnsfamilier som kjøper gresskar og annen Halloween-pynt. I tillegg til å la barna hjelpe til med utskjæringen av gresskaret, oppfordrer Sand til å tenke på matsvinnet, og at du tar med barna på matlaging med gresskar-innmaten.

– Det jeg liker så godt med gresskar er at det har så mange bruksområder. Gresskar er også sunt, og har et høyt innhold av betakaroten og kostfiber, forteller hun.

Nye høyder

Toril Gulbrandsen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) henter hvert år inn tall for gresskarsalget. I år forventer hun at salget skal øke enda mer.

– I år forventes det at omsetningen når nye høyder. Foreløpig tall fra bransjer viser at det selges drøyt 2000 tonn med gresskar til halloween.

Tallene gir en indikasjon på økt omsetning på 25 prosent, ifølge Gudbrandsen.

– Men representer en usikkerhet da tallgrunnlag fra all produksjon og omsetning av gresskar i Norge ikke foreligger ennå. I 2020 var omsetningen av gresskar totalt i Norge på ca. 1.300 tonn og i 2021 på ca. 1.600 tonn.

Slik bruker du innmaten

For de som har omfavnet den amerikanske tradisjonen med å skjære ut halloween-gresskar, kan det by på utfordringer å få brukt innholdet i gresskaret. Særlig dersom man har kjøpt et digert gresskar og sitter med mengder gresskarkjøtt.

Opplysningskontoret for brød og korn kommer med tips om hva man kan bruke innmaten til.

Løsningen er å koke gresskarkjøttet til en gresskarpuré.

– Gresskarpureen kan fint fryses ned i porsjonsposer og tas opp for å brukes for eksempel i pannekaker eller vafler, sier daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn, Torunn Nordbø, i en pressemelding.

Enkel fremgangsmåte

Når du lager gresskarpuré av innmaten fra et gresskar, fjerner du først midten med gresskarfrøene. Gresskarkjøttet skjæres i terninger og has over i en kjele med litt vann.

– Gresskar inneholder en del væske, så det er viktig å ikke bruke for mye vann i kjelen. Start med et par centimeter vann i kjelen og spe heller på med litt mer vann etter hvert dersom det blir nødvendig, forklarer Nordbø.

Etter 15–20 minutter er gresskarterningene blitt møre. Da bruker du en food prosessor eller en stavmikser for å kjøre det hele til en jevn masse. Kjøl godt ned før du har den over i porsjonsposer og putter i fryseren.

Mange muligheter

Med gresskarpuré i fryseren har du en god base for mange retter der gresskaret enten kan få en hovedrolle eller birolle.

– Den klassiske gresskarretten er gresskarsuppe. Den er enkel å lage når du har gresskarpureen klar. Med litt buljong, kokosmelk og kokte byggryn har du alt du trenger for en velsmakende høstsuppe, sier Torunn Nordbø.

Gresskarpuré kan dessuten brukes som tilsetning i oppskrifter på pannekaker, vafler og boller. Eller du kan bake surdeigsbrødmed gresskarpuré blant ingrediensene.

– Bruker du gresskarpuré av oransje gresskar, vil du få en tydelig og gyllen farge på baksten, sier Torunn Nordbø.