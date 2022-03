Forurensing fra lys kan true fisken

Fra tidligere er det kjent av menneskeskapt lys påvirker helsen til fugler, dyr og insekter. Nå vil forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen sjekke om dette også er tilfellet for fisker.

De ønsker å se på fisken i Akerselva og Oslofjorden.

– Noen studier har vist at det også kan påvirke laksens migrering, så vi vet at fisken kan bli påvirket, men ikke i hvor stor grad. I dette prosjektet skal vi undersøke hvordan lyset påvirker fiskens hjerne, hjerte og andre organer, formeringsevne, stoffskifte, stress og immunforsvar, sier forsker Romain Fontaine, i en sak på NMBUs nettsider.

Forskerne viser til at man blant annet har sett hvordan kunstig lys påvirker fisk i oppdrettsnæringen sin evne til å formere seg.

– I industrien har man forsket mye på hvordan man kan bruke lys for å manipulere fisken til å tro at det er vinter eller sommer. Man bruker blant annet konstant lys for å forhindre at fisken blir kjønnsmoden og heller bruker energien på å vokse. Derfor er det viktig å undersøke hvordan fisk som lever fritt ute i naturen, blir påvirket dersom de blir utsatt for kunstig lys når det egentlig skal være mørkt, sier forsker Kjetil Hodne.

Forskerne tror prosjektet vil pågå i flere år. De håper svarene de finner vil være til hjelp.

– Det er ikke så enkelt å finne raske løsninger på økte temperaturer og forurensning, men lysforurensning kan vi forhindre. Vi kan endre retningen på lyset så det ikke går rett ned i vannet, vi kan dempe lyset, eller hvis vi ser at en lysfarge er mer uheldig enn en annen, kan vi skifte ut lyspærene. Lysforurensning er det ganske lett å gjøre noe med, sier Fontaine.