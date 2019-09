Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Godt slåttevær

Andreslått er nå godt i gang i Troms, og Finnmark følger rett etter. Mange ‘plukkhøster’, og noen har valgt å la dyra beite engene som ser særlig tynne ut. Det er fortsatt liten gjenvekst en del steder, til tross for det kjærkomne regnet. Tidlig anlagte gjenlegg har god avling. Bøndene gjødsler nå opp etter slått.

Denne uka har vi hatt gode temperaturer – i hvert fall på dagtid. I Nord-Troms har frosten vært på potetriset ved sjøen. Potet og grønnsaker står ellers fint der markene har fått vanning.

De første lammene er på tur hjem – både rett til slakt og for å hindre at dyra går ned i bygdene. Det er stor og fin blåbær i skogen, og soppen dukker opp. Moden rips, solbær i Sør-Troms og bra med bringebær i tunnel gir fortsatt smak av sommer.

Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord-Norge

Nordland: Siste rest av sommer

Denne uka har vær preget av duften av nyslått gras.

2. slåtten er snart over for alle og de som ble ferdig tidlig i august, har mange steder gode forutsetninger for en 3. slått om ikke så lenge. Det gode været har gitt gode forhold for innhøsting, god tørking og minimalt med kjøreskader.

Sesongen er snart over, men ugrasbekjempelse og grøfting kan være aktuelle tiltak å gjøre utover høsten. Neste års vekstsesong kommer forter enn man tror og det er godt med alt som er gjort høsten i forveien.

Vi kan fortsatt nyte bringebær og jordbær fra lokale bønder. Potetene trenger derimot lengre veksttid og kontrolleres jevnlig for å unngå tørråte.

Sau og storfe koser seg fortsatt ute, men innsanking er rett rundt hjørnet.

Ida Schjerven Kvestad, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Smak av sommer

I Trøndelag har vi hatt en usedvanlig varm ettersommer med temperaturer opp mot 30 grader den siste uka. Noe som satte fart i kornmodning og bondens utålmodighet. Det er tresket mye korn med god kvalitet og jevnt høg HL-vekt både på økologisk og konvensjonelt korn. Seine sorter står fortsatt delvis umodne, noe som tyder på muligheter for gode avlinger. De som allerede har tresket har nå flotte forhold for såing av høstkorn, noe som kan gi et kjærkomment vekstskifte i ensidig byggdyrking.

Det har vært gode forhold for å høste en god andreslått til rett tid med god kvalitet. Tirsdag denne uka var det stor grasdemonstrasjon på Skjetlein, med godt over 300 skuelystne tilskuere, hvor alle maskinfirmaene var representert. Maskinene ble demonstrert i praksis, og det var gode fagforedrag fra NLR og en erfaren gårdbruker om grovfôrkvalitet. Det tørre fine været på ettersommeren, ser også ut til å gi mindre tørråte i potet enn i normale år.

Håvar Endre Hanger, NLR Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Kampen mot høymola

Sommaren kom for fullt att dei tre første dagane denne veka med temperaturar over 20 grader og klarver, før regnveret tok over frå torsdag av. På grasfronten var det i finvêret litt slått å sjå hos dei som har sein andreslått eller tidleg tredjeslått. Ellers ein del gjerdevedlikehald for klargjering av flytting av dyr til nye beiteareal, samt pussing av gamle. Andre planlegg og å ta opp kampen mot høymola no når vinterfôret er sikra, sidan fleire føler ugraset har auka i mengde det siste året.

Jordbær og bringebærsesongen er over og bærdyrkarane er i gang med haustarbeidet. Det gjeld først og fremst plantevern, men og utskjering av skot. I fruktnæringa er plommesesongen i gong og dei første tidlegepla er modne. For kornet er treskinga i gong på Indre Nordmøre, mens hovudandelen i Romsdalen avventar litt til. Sesongen for tidlegpotetane nærmar seg slutten, mens førebuinga av opptak av lagringspotetane er i startgropa. Gulrota på Smøla har så vidt begynt og sett dagslys og hos nokre av produsentane.

Nina Iren Ugelvik, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Godt med frukt og grovfôr

NLR er i full gang med høstetidsvurderinger. Fargeutvikling, trykkfasthet, sukkerinnhold og nedbryting av stivelse blir vurdert for ulike sorter eple og pære. Det er valgt ut hager som er tidlige og sene i utvikling for å følge med på modningsgrad ulike plasser. Innhøstingen av Discovery er snart i gang. Dette er den første store eplesorten, så snart vil det komme mye norske epler på markedet. På Vestlandet får man kjøpt plommer både langs veiene og i butikk. Nyt dem mens du kan, dette er sesongvare. For husdyrbøndene gjorde dagene med pent vær i starten av uka at de fleste fikk gjennomført andreslåtten. Det er gode avlinger i år, så det ser ikke ut til at noen skal mangle fôr.

Kristin Nymoen Paulsen, NLR Vest ​

Rogaland og Agder: Uvanlig varme

Høy varme og fuktighet i august har gitt soppangrep, slik at bjørka har mistet mesteparten av bladene i de nedbørrike stedene. Varmekjære treslag står fortsatt grønne. Det er noe utfordringer med sopp i en del grønnsaker. Insektplagen ser ut til å ha roet seg mye, men det har tatt lengre tid enn forventet. Jordbær i tunnel høstes nå siste rest, mens blåbær har en del igjen av sesongen. Den siste uka har vært hektisk med slått i finværet som var. De fleste grovforprodusenter med to-slåttsystem har avsluttet vekstsesongen for i år, i nokså blaute og krevende forhold. Uvanlig høy varme har gitt utfordringer med kvaliteten hos mange. De som slår flere slåtter har mer avling å hente de neste ukene. Mye korn er i hus, og man er i gang med en noe krevende tresking av frø.

Magnus Haugland, NLR Rogaland

Østlandet: Travle treskedager

Det gode været i forrige helg og begynnelsen av uka, gav en god start på årets skuronn. Mange skurtreskere har vært ute i lange dager og sene kvelder for å berge mest mulig korn før regnet satte inn. I stor grad er det seksradsbygg og noe høsthvete som er høstet. Det rapporteres om sterkt varierende avlinger. Åker som tilsynelatende ser veldig bra ut, gir lavere avlinger enn det som forventes. Særlig er lave hektolitervekter for høsthvete en utfordring. Imidlertid er det jevnt over gode proteinnivåer.

Også grovfôrprodusentene har utnyttet det gode været den siste uka, selv om det står igjen noe slått hist og pist. Avlingsnivået rapporteres å være veldig godt, med fulle siloer og store rundballestabler. Det forventes at det er nok fôr til drøvtyggerne kommende vinter.

Morten Berntsen, NLR Innlandet

Fjellregionen: Snart sauesanking

Nede i bygda er andreslåtten i full gang, men mange er ikke ferdig pga. ustabile værmeldinger for tida. Totalt sett ligger det an til gode grasavlinger i år, noe som kommer spesielt godt med etter tørkesommeren i fjor.

Det nærmer seg sauesanking og frakting av storfe hjem fra fjellbeite. I noen områder har særlig jerven forsynt seg grådig og gjort stor skade i saueflokker.

Treskinga av seksradsbygg til fôr er i full gang og de tidligste har også berga halmen. Maltbygg og hvete er ikke helt klar enda men har tydelig nytt godt av god temperatur i slutten av august. Hvis værgudene ikke slår seg vrange blir det nok god bakekvalitet og godt malt til ølbrygging i år også. Tørt klima den siste tida fram til tresking er en forutsetning for at bakekvaliteten ikke skal forringes i hvete og for å unngå soppangrep og spiring i akset i maltbygget.

Mandelpotetene står jevnt over fint. I fjellbygdene (og i hele resten av landet) foretas prøvegraving i mange potetåkre for å få et bilde på forventa avling og kvalitet på årets avling. I fjellbygdene skaffer vi prognoser på mandelpotet. Det ligger an til gode avlinger. Vi håper at indre kvalitet og skallkvaliteten blir god i år, og at det fører til at mange velger god norsk vare til middag.

Jan-Erik Mæhlum, NLR Innlandet