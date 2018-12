Forsvaret skåner nedleggingstruede verksted

Verkstedene i Bardufoss og på Elverum skal ikke legges ned eller flyttes, i hvert fall ikke nå. Det ble klart torsdag i møtet mellom Forsvarssjefen og organisasjonene, skriver Fri Fagbevegelse.

– De ansatte ble reddet av gongongen i denne runden, men vi skal gå flere runder. Vi har ikke senket guarden, sier Tom-Rune Klemetsen, leder i Norsk Tjenestemannslag Forsvaret, til avisen.

De to verkstedene i Hæren overføres nå til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som samlet skal spare 75 millioner for alle sine verksted.

Torsdagens salg av verkstedet AIM Norway for helikoptre og fly til Kongsberg Gruppen er ikke en del av denne beslutningen. AIM er eid og ble solgt av Forsvarsdepartementet.

Sjef for hæren Odin Johannessen får ros av de tillitsvalgte for å ha skjermet verkstedene på Elverum og Bardufoss.

– Vi er glade for at julegaven i år ikke ble at verkstedet skal legges ned på nyåret, og vi takker tillitsvalgtapparatet, politikerne og hærsjef Odin Johansen for at de har jobbet for verkstedene våre, sier tillitsvalgt på verkstedet Tor Kristian Godlien.

