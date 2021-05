Forsvarer vil stanse etterforskningen mot mann som skjøt ulv

Nationen har tidligere skrevet om mannen i Koppom i Värmland i Sverige som i slutten av april i år skal ha skutt en ulv som kom inn på gårdstunet og nærmet seg hans tre år gamle sønn.

Ifølge Jakt & Jägare er småbarnsfaren mistenkt for alvorlig jaktforbrytelse og har fått våpen beslaglagt.

Mannens forsvarer, Sven Severin, opplyser at hans klient nekter for at handlingen var en forbrytelse, og viser til at det var en krisesituasjon.

– Det er ganske åpenbart at dette var en klar nødsituasjon, i tillegg hadde han god grunn til å være stresset. Det er helt forståelig at han skjøt i nød, sier forsvareren til det svenske jaktmagasinet.

Forklarte seg i politiavhør

Tidligere i mai ble det holdt et politiavhør av mannen, der han selv redegjorde for hele handlingsforløpet, skriver Svensk Jakt.

Den mistenkte skal først ha jaget bort ulven med en øks. Da ulven kom tilbake skal han ha hentet geværet og skutt den.

Politiet har også gjort funn på gårdsplassen der ulven skal ha blitt skutt, som styrker den mistenktes forklaring. Blant annet markerte en sporingshund for ulv på stedet.

Etter det tre timer lange avhør mener forsvarer Severin at hele etterforskningen kan og bør avsluttes.

– Jeg vil bli både overrasket og forferdet hvis aktor velger å gå videre med tiltalen, sier forsvareren til Svensk Jakt, som gis ut av Svenska Jägareförbundet.