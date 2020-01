Første jervejakt i Sverige endte uten felling

Jakten ble holdt i et område i Jämtlands län, hvor det var blitt gitt fellingstillatelse på 15 jerver. Bakgrunnen var å minske skadene på rein i området. Men jakten, som varte fra 28. november til 31. desember, førte ikke fram, skriver SVT.

Dette var første gang svenskene gjennomførte lisensjakt på jerv i moderne tid. Antallet jerv har økt i Sverige. Jämtlands län grenser til fylkene Trøndelag og Hedmark i Norge. I dette länet finner vi 41 prosent av den svenske jervestammen, ifølge Naturvårdsverket.

Vanskelig sporing

Over hundre jegere meldte seg for å få delta i jervejakta, men problemer med sporing av jerven gjorde at ingen ble felt.

Annonse

Jakttiden vil ikke bli utvidet, på tross av at jakten ble en fiasko.

– Etter å ha konsultert med Fylkesstyret i Jämtland fylke, velger vi nå å evaluere dette vedtaket og prøve å finne ut hvorfor det ikke er skutt noen jerver, sier Gunilla Skotnicka, nestleder for det svenske miljøvernbyrået til SVT.

Ny jakt neste vinter

Det kan bli ny lisensjakt igjen neste vinter.

Siste beregning av den svenske bestanden anslår at det finnes 679 voksne jerver i Sverige. Dette er mer en dobbelt så mange som i Norge.

Jerven ble fredet i Sverige i 1969. For å oppnå såkalt gunstig bevaringsstatus, må det være minst 600 voksne jerver i landet.