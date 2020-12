Først hindret lite snø flytting av Elgå-ulven – nå er det nye utfordringer

22. desember opplyste Miljødirektoratet at Elgå-ulven og maken i Deisjøen-reviret i Østerdalen ikke ville bli flyttet i julehelga på grunn av for lite snø for gode sporforhold.

Mandag skriver Miljødirektoratet på Twitter at det snør over Deisjøen i dag, og at det er meldt en del nedbør fremover. Men selv med fine sporingsforhold lar ikke flyttingen seg gjennomføre.

«Hvis det kommer som snø kan vi få gode sporingsforhold, men det er ikke meldt stabilt flyvær de nærmeste dagene», opplyser Miljødirektoratet i Twitter-innlegget.

Dermed er det ikke sikkert det mye omtalte ulveparet blir flyttet på denne siden av året.

Flytting av Deisjøen-ulvene: Det snør over Deisjøen i dag, og det er fortsatt meldt en del nedbør framover. Hvis det kommer som snø kan vi få gode sporingsforhold, men det er ikke meldt stabilt flyvær de nærmeste dagene. #rovvilt #ulv pic.twitter.com/eLN5z1TiwP — Miljødirektoratet (@miljodir) December 28, 2020

Mandag har Statens naturoppsyn (SNO) også fått tilsendt bilder av spor fra det som sannsynligvis er Deisjøen-ulvene. Sporene er fra natt til mandag eller i dag tidlig, tror Miljødirektoratet.

Annonse

Sagaen om Elgå-ulven

Miljødirektoratet ved SNO har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å flytte Elgå-ulven, som antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, og blir betegnet som genetisk viktig fordi den tilfører nye gener til den innavlspregede skandinaviske ulvestammen.

Regjeringen vil ikke åpne opp for lisensjakt på ulv igjen før Elgå-ulven og maken er flyttet. I dag beskyttes det omstridte ulveparet av en midlertidig vernesone som strekker seg utenfor ulvesonen.

Like før jul la Senterpartiet fram et forslag om umiddelbart å oppheve den midlertidige utvidelsen av ulvesonen og iverksette lisensjakt. Stortinget avviste forslaget.