Først felte Stian (26) elgoksen – så gikk han ned på kne

Elgjakta er i full gang over hele landet, og for noen har den allerede vært minnerik, og ikke minst nervepirrende. Bare spør Stian Edvin Tjolmen (26) fra Hattfjelldal i Nordland, som traff blink hele to ganger på søndag.

– Jeg hadde planlagt det en god stund. Hvis jeg eller Cathrine var så heldig å felle en elg i helga, skulle jeg fri til henne, sier Tjolmen til Nationen.

Mandag morgen er 26-åringen på plass i skogen igjen for mer elgjakt, men han tar seg tid til å fortelle om helgas store begivenhet.

Fridde foran elgoksen

Søndag morgen fikk Tjolmen øye på en liten elgokse med en kalv. Han snek seg inn på oksen på halvannet år, før han felte den.

– Etter at jeg hadde felt oksen, sa jeg til Cathrine at hun måtte komme opp til meg. Så ba jeg henne gå fram til elgen og fortalte at jeg skulle vise henne noe. Vi ble stående på hver vår side av elgen, og jeg satte meg ned, tok opp esken med ringene og stilte det store spørsmålet, forteller Tjolmen.

En sjokkert, men veldig glad Cathrine Aasrum (27) var rask med å svare ja på partnerens frieri.

Feiret med familien og jaktlaget

Både Aasrum og Tjolmen slet med å holde tårene tilbake der de sto foran elgoksen med ringer på fingrene. Det ble ikke mindre tårevått da Tjolmens far var den først på jaktlaget som kom opp til det nyforlovede paret.

– Etter at vi hadde fått oksen hjem og flådd den, dro vi ned til sentrum med familien min og jaktlaget, og drakk litt pils. Forlovelsen måtte jo feires, forteller Tjolmen.

– Hvordan var dagene før du skulle fri? Var du nervøs?

– Ja, det var veldig tungt. Jeg hadde jo håpet på at det skulle skje denne helgen, så hele den første dagen gikk jeg rundt og var veldig nervøs. Heldigvis skjedde det andre dagen av jakta, ler han.

I Facebook-gruppa Elgjakt, som har over 40.000 følgere, har Tjolmen delt et innlegg om forlovelsen. I skrivende stund har innlegget blitt likt av over 2300 personer og fått 123 kommentarer.

– Vi har fått veldig mye positiv respons. Jeg hadde ikke forventet det. I går kunne jeg nesten ikke røre telefonen. Det tikket inn så ekstremt mange tilbakemeldinger slik at mobilen gikk varm, sier Tjolmen.

Møttes for første gang på elgjakt

At frieriet til Tjolmen skulle skje på denne måten, er langt fra tilfeldig. Paret møtte hverandre for første gang på elgjakt for nesten nøyaktig ett år siden.

– Cathrine kommer opprinnelig fra Larvik, 180 mil fra Hattfjelldal. Jeg kom i kontakt med henne på Instagram. I fjor høst sendte jeg henne en melding og lurte på om hun ville komme oppover på elgjakt. Det ville hun heldigvis, forklarer Tjolmen.

Aasrum flyttet nylig inn hos Tjolmen. Sammen bor de langt inni skogen ved svenskegrensen. Bortsett fra Tjolmens foreldre, som bare er en fem minutters biltur unna, er det over 2 mil til nærmeste tettbebyggelse.

– Vi er ikke som alle andre par, vi er et villmarkspar. Derfor fant jeg ut at jeg måtte gjøre frieriet på en spesiell måte, påpeker han.

Jaktbutikk og gårdsdrift

For mange i jaktmiljøet er ikke Tjolmen helt ukjent. Han har i flere år delt villmarkslivet sitt i sosiale medier. Kontoen «jaktno» har over 4000 følgere på Instagram og nærmere 2000 likerklikk på Facebook.

– Vi har fire hunder, og jakter blant annet på elg, hare, rådyr og rype. Det er vel nesten ikke et dyr vi ikke jakter på. Nylig startet vi også opp en jaktbutikk på nett, forteller Tjolmen.

Men det er ikke bare jakt som opptar paret. Nå i høst startet de også opp sauedrift på gården.

– Hvor stort vi skal drive vet vi ikke helt ennå, men vi skal satse ganske hardt på sau, sier han, og legger til at Cathrine har jobb utenom drifta.