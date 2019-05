Forsøkte å smugle inn 45 halmballer til Norge – ble stoppet

– Det kom på en lastebil med henger, som var fullastet. Dette ble ikke klarert på grensen, og det ble dermed beslaglagt, sier Wenche Fredriksen, seksjonssjef ved Tollstasjonen på Svinesund.

Det var totalt 45 halmballer som ble forsøkt fraktet over grensa.

– Hva skjer nå videre? Og hva skjer med halmballene?

– Han blir nå politianmeldt. Deretter er det politiet som bestemmer om varene blir inndratt. Mest sannsynlig blir de tillintetgjort. Han hadde heller ikke tillatelse til å importere høy fra Mattilsynet, sier Fredriksen til Nationen.

Hun opplyser om at dette var en litauisk sjåfør som skulle ta med seg halmballene til Akershus.

Annonse

Nå venter sannsynligvis en bot i tillegg til at han ikke får tilbake halmballene.

I fjor sommer ble det funnet knokler og mugg i importert fôr. Det fôret var ulovlig importert fra Baltikum.

– Vi kan ikke forstå at bøndene tørr å ta risikoen. Det er så viktig at fôret som blir gitt til dyra er trygt, og det ansvaret har den som gir fôret. Men selvsagt: de som importerer fôret har aller størst ansvar, sa Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, til Nationen i august i fjor.

Hun sa at de funnene som ble gjort i fjor kunne ført til sykdom både for dyr og mennesker.

– Mugg kan forårsake abort hos drektige dyr og akutt forgiftning, i tillegg til en rekke luftveis- og hudsykdomar. Noen smittestoff i beinrester og mugg kan bli overført til matprodukter som for eksempel kjøtt, melk og meieriprodukter, fortalte Jahr, og la til:

– Dette kan gjøre mennesker syke.