Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Sesongen går mot slutten

Høsten har begynt å sette sitt preg på regionen og skogen begynner å få høstfarger. Bøndene er godt i gang eller ferdig med 2. slåtten og de har begynt å sanke ned dyr fra utmarka, de første lammene er levert til slakt. I Sør-Troms er bringebær høstinga i full gang og skogen bugner av blåbær. I Øst- Finnmark har det vært frost på utsatte plasser, men det er ennå mulig å finne noe blåbær ut mot kysten. Det har vært rikelig med nedbør i det siste kombinert med god temperatur som har gitt et boost for høstbeitet. Dette kom imidlertid for seint til at det blir tilstrekkelig mengde i øst og jordene kommer til å bli raskt brun når det slippes inn dyr på de. Bøndene snakker om at en del dyr må settes direkte på vinterfôr for å spare beitene til de som utnytter det best. Bøndene er i gang med jordarbeiding for sein høstsåing.

Anne Kristiansen, NLR Nord-Norge

Nordland: Forsmak av høst

Etter forrige ukes sommervarme har vi denne uka opplevd en smak av høst med lavere temperaturer og en del regn. Skogen har begynt å få høstfarger, og grasveksten på enga er i ferd med å avta.

De aller fleste har fått høstet andreslåtten, og det meldes om gode avlinger. Mange fjellbygder hvor det normalt tas en slått har i år fått to gode avlinger. Unntaket er de mest tørkeutsatte områdene, der kom regnet for seint til å berge andreslåtten.

Det er snart siste sjanse for ugraskamp i enga i år. Ta en runde og vurder ugrasmengden, et vellykket tiltak i høst gir et godt utgangspunkt til neste vår!

I fjellet er sauesankinga godt i gang. Den varme ettersommeren har gitt fine hå- og raigrasbeiter, et godt utgangspunkt for sluttfôring av lam.

Einar Båfjelldal, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Tresking mellom bygene

Høsten har kommet. Det treskes mellom regnbygene, men heldigvis er det meldt oppholdsvær til helga. Det meldes om store avlinger på de arealene som er tresket, og det er kø på kornmottaka i regionen. Blir det oppholdsvær i helga, blir nok det siste av graset også slått. I høyereliggende strøk av Trøndelag er 2. slåtten ferdig, og langs kysten er det tredjeslåtten som står for tur. Potetriset er stort sett tatt, og også poteten har svært gode avlinger i år. I fjellregionen er sauesankinga i gang. Ellers er det fokus på jord, og det er samlet flere rådgivere på jordkurs i regi av NLR og NORSØK i Trøndelag denne uka. Fokus på god jordhelse er viktig både for klima og for å sikre store avlinger framover.

Elin Thorbjørnsen, NLR Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Fryd og gammen

Det har nå vært en rolig periode for grasbøndene. Noen har høsta sein andreslått og andre har rukket en tidlig tredjeslått. Litt ugraskamp med sprøyting av flerårige rotugras har blitt gjort, og noen har tatt sjansen på ei sein såing av ny eng. Kornberginga er kommet i gang og det meldes om gode avlinger, ja faktisk rekordarta avling i noen tilfeller. Det er helst tidlig bygg som er treska foreløpig. Potetopptaking er også i full gang og også her meldes om gode avlinger og god kvalitet. Gulrota på Smøla er straks klar for høsting og de første er allerede berga. Jordbær og bringebærsesongen er nå over mens plommehøsten er i full gang og eplehøstinga så vidt er starta.

Jamt over er det inntrykket at dette har vært et godt år for jordbruket i Møre og Romsdal med tanke på vær og vekst.

Sverre Heggset, NLR Nordvest

Vestlandet: Gode avlinger, våte forhold

De fleste er godt fornøyd med 2 gode slåtteavlinger, mens noen er allerede i gang med tredjeslåtten.

Etter noen etterlengtede fine dager i forrige uke med sluttspurt for mange med håslåtten, er det nå igjen et ustabilt vær med til dels store nedbørsmengder og vassmetta jord.

Høsten kom fort i fjellet i år, og sauesankingen er godt i gang. Det har stort sett vært gode beiter og det viser igjen på lammevektene.

Det ble veldig mye plomme i år og det har gitt utfordringer både for fruktmottaka og omsetningssystemene. Uvanlig høye temperaturer i forrige uke førte til bråmodning. Det er viktig å ha fokus på riktig modningsgrad under innhøsting for å få god kvalitet ut til forbruker.

Det er nå full fart på høsting av Discovery eple, og på tidlige steder kan en også begynne å hente Summerred som er vist på bildet. I den nye pæresorten Celina er det trykkfastheten som bestemmer høstetidspunktet, og i flere felt kan en begynne rundt denne helgen eller tidlig i kommende uke.

Rådgiverne er i gang med jordprøvetaking.

Henrik Tellevik, NLR Vest SA

Rogaland og Agder: Sau og lam ned frå fjellbeite.

Sauebønder i regionen er denne helga til fjells for å sanke sau og lam. "Det er to gonger det er godt å væra sauebonde, først når du endeleg er kvitt dei på sommarbeite, og nest når du har fått dei vel heim igjen". Samla på hegna, er det å gå over flokken. Manglar nokon? Er lamma bra i hausten? Kven går til avl, og kven skal i fårikålgryta? Mange stader blir desse vala gjort på samlehegna, andre stader må dei innom fjøsen heime. Her kjem også gamlekarane og bedømer årets lam. – Er dei like fine i år som før? – Og rapportane så langt i år tilseier gode og fine lam, kanskje litt betre enn forventa sidan det mange stader var lite snø i fjellet i vinter.

Og om eit par veker er det kåring av vêrlam. Ny festdag.

Og: Mykje grovfôr og korn blei hausta sist veke, no er det potetene me må få opp.

Lars Kjetil Flesland, NLR Rogaland

Østlandet: Mange fine knoller små

Treskinga av kornet har stoppet opp den siste uka på grunn av regnvær. Det meste av høstkornet er tresket og det rapporteres om svært høye avlinger, og i flere forsøk har det blitt avling på over 1000 kg/daa med høsthvete. Høstrapsen er sådd og vi må vente på opptørk før høstkornet kan bli sådd.

Det var avlingsregistrering i potet i forrige uke. Resultatet fra Østlandet er at det er mange fine knoller, men de er små. Potetene blir nok stående lengre utover høsten i år da det var mange som måtte sette seint på grunn av mye nedbør i mai/juni.

Gjenveksten på enga etter andreslåtten ser bra ut og de fleste får nok en stor avling av tredjeslåtten også. De med andreslåttsytem har også fått tatt hele/deler av andreslåtten sin nå, og noen må nok slå innimellom bygene.

Det trengs litt tørrere vær for å kunne få inn løken. For rotvekstene som skal stå ute en stund til er det greit at det kommer nedbør slik at en slipper å vanne. Ellers er det utfordring med opptak for det som skal opp pga. været. God temperatur videre vil gi god vekst for industrikålen som ble plantet seint.

Maren Holthe, NLR Øst

Fjellregionen: Snart fjellmandeltid …

Vi fikk en stor førsteslått her i fjellstrøka, og siste innspurt i andreslåtten er nå sluttfasen, med en noe lavere avling enn vanlig. Dette skyldes lite nedbør i en uvanlig tørr juli. Så i år var det et godt høyår, og flere presset tørre, fine høyballer ute på jordet. Vi har rikelig med grovfòr og en del kommer nok for salg etter hvert.

Saueletinga er nå i gang, og så langt så ser det ut som det er store, fine lam som kommer ned igjen etter en fin sommer i fjellet.

Opptaket av Fjellmandel starter i neste uke, og etter å ha gravd litt rundt i potetåkrene, så blir det bra med fjellmandel av god kvalitet i år og!

Etter å ha pakket bort shortsen, så måtte vi ta den fram igjen i forrige uke da vi hadde noen varme dager med temperaturer opp mot 25 grader. Dette til tross, så fikk vi noen frostskader i potetriset. Starten på september er kald og våt- det er høst.

Anne Karin E. Botnan, NLR Trøndelag