Forslag om å forby dyr i bur har fått 1,5 millioner underskrifter

Det er gruppen "End the Cage Age" som, sammen med 170 samarbeidsorganisasjoner, har samlet inn 1,5 millioner underskrifter om et EU-forbud mot hold av dyr i bur. Kampanjen er gjennomført under slagordet "landbruksdyr i bur er et mareritt vi kan stoppe," skriver Landbrugsavisen.

For å få forslaget opp i EU-kommisjonen må de samle inn minst en million underskrifter fra minst sju land i EU. Det kan derfor se ut til at forslaget nå skal opp i kommisjonen.

Skal fri til myndighetene

Forslaget er å totalforby landbruksdyr i bur. Ifølge avisen er det anbefalt å samle inn minst 1,2 millioner underskrifter for å sørge for at det er nok gyldige underskrifter.

Annonse

Veien videre for gruppen er nå å anmode de forskjellige nasjonenes myndigheter om å støtte forslaget, noe som må gjøres i løpet av tre måneder etter at forslaget er levert. Deretter må EU-kommisjonen svare på forslaget i løpet av tre måneder.

Forslaget handler blant annet om å forby at kalver separeres fra kyrne og at kaniner og fugler ikke skal kunne holdes i bur. Ifølge "End the Cage Age" er det 300 millioner europeiske dyr som lever i trange bur.

– Seier for dyrene

I løpet av det året forslaget har vært ute for signering har 1.554.317 EU-borgere skrevet under.

Animal Protection Denmark sier til Landbrugsavisen at dette er en seier for dyrene og demokratiet.

– Et innbyggerinitiativ med så massiv og historisk høy støtte må gjøre inntrykk på Europas politikere.