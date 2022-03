Forskingsrapport: Bønder har lågare risiko for fleire kreftformer

Samstundes viser studien auka risiko for prostatakreft hos mannlege landbruksarbeidarar og føflekkreft og beinmergskreft hos kvinnelege samanlikna med befolkninga elles.

Studien byggjer på analysar av kreftførekomsten hos 248.000 landbruksarbeidarar frå seks land, deriblant Noreg, skriv Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) på nettsidene sine.

Sjølv om det er store geografiske variasjonar og ulik landbrukspraksis frå land til land, er funna stort sett konsistente på tvers av dei undersøkte gruppene, seier Karl-Christian Nordby, forskar og avdelingsleiar i Stami og ein av forfattarane bak studien.

Han peikar på at storleiken på landbruksbefolkninga over heile verda saman med risikoen for ulike potensielle farar i arbeidsmiljøet, gjer at slike funn er viktige for å forbetre arbeidshelsetiltak og sikre helsa til arbeidstakarane betre.

− Studiar av landbruksbefolkninga kan gi viktig kunnskap både om faktorar som vernar mot kreft, og gjere at vi betre forstår sjukdomsrisiko assosiert med miljøeksponeringar blant bønder og i heile befolkninga, seier han.

