Forskere: Norske bjørner er fulle av bly

Stipendiat Boris Fuchs ved Høgskolen i Innlandet publiserte nylig funnene i en artikkel i tidsskriftet Environmental Pollution.

Bjørnestammen i Sverige og Norge er siden 1980-tallet fulgt tett gjennom det skandinaviske bjørneprosjektet.

Til sammen er 153 blodprøver fra bjørner undersøkt for blyinnhold, og snittnivået av bly i de undersøkte bjørnene er 97 mikrogram per liter. Forskerne har også sett på blynivået i morsmelken til binnene.

Til sammenligning får mennesker negative konsekvenser ved å ha 12 mikrogram bly per liter blod.

– Det som er spesielt er at vi ikke fant en eneste bjørn med veldig lave verdier. De laveste verdiene vi fant var nesten 40 mikrogram per liter. De bjørnene med høyest nivå målte vi til 220 mikrogram per liter, sier Boris Fuchs i en pressemelding.

Får bly gjennom morsmelk

Resultatene deres viser at blynivåene i blodet helt klart henger sammen med blynivåene i melken til binner.

– Når ungene er ett år gamle tar vi første prøve. Allerede da er de på samme nivå når det gjelder bly i blodet som mora har. Her er det en veldig klar korrelasjon, forteller Fuchs.

Det er gamle synder som er årsaken til at blynivået i bjørner er såpass høyt.

– Utslipp av bly fra tidligere tider, blant annet fra blyholdig bensin, blir transportert i luften og fordelt ut i miljøet med regn. Etter mange hundre år med bruk av bly er det mye av dette i landskapet. Blant annet i blåbær eller annet som bjørnen spiser, sier Fuchs.

Ammunisjon en synder

Bly i naturen forsvinner heller ikke, det blir værende. Blyholdig ammunisjon brukt til jakt er ifølge forskeren også en årsak til bly i naturen.

– Når jegere bruker ammunisjon med bly, sprer blyet seg fra sårkanalene til de indre organene i dyrene som skytes, for eksempel i elg. Når dyrene er skutt, legges ofte disse delene av dyrene igjen i skogen. Mange åtseletere spiser dette, blant annet bjørn, og da får de i seg bly, sier Fuchs.