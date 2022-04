Forskere krever maksgrense for plastproduksjon

De ni forskerne og ekspertene er fra Canada, India, Norge, Storbritannia, Sverige, Tyrkia, Tyskland og USA. I brevet tar de til orde for en verdensomspennende avtale som kutter produksjonen av ny plast, skriver NRK.

Det skjer etter at FN nylig ble enig om å lage en bindende traktat for å gjøre noe med plastforurensingen på jordkloden. Målet er å bli kvitt skadelig mikroplast og plastsøppel i luft, jord, hav, og elver. Forhandlingene om avtalen starter 30. mai.

– Debatten om hva vi skal gjøre med plastforurensningen er blitt politisk og polarisert. Den mektige plastindustrien står på den ene siden og miljøaktivister på den andre, sier førsteamanuensis Martin Wagner ved NTNU til kanalen. Han er en av forskerne som har undertegnet brevet.

Forskerne er klare på at det kun er kutt i plastproduksjonen som vil være et tilstrekkelig tiltak for å bedre situasjonen. Wagner og de andre ekspertene mener mengdene med plast alt har overskredet hva planeten tåler.

– Nå har verdenssamfunnet en historisk mulighet til å gjøre noe med problemet. Da må FN-avtalen inneholde tiltak som faktisk vil fungere, sier han.

Wagner peker dessuten på at plast som regel lages av olje, og at en nedgang i plastproduksjon dermed vil redusere behovet for ytterligere utvinning av olje.

