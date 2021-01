Forsker svarer på spekulasjoner om felt ulv kan være en hybrid

Den siste ulven som ble felt i Kynna-reviret ved Sjølisætra i Åsnes kommune sist lørdag ser ikke ut som en helt vanlig ulv.

Med hvite klør, hvitt tannkjøtt og hvit haletipp, har flere i sosiale medier reagert på ulvens utseende, og noen mener at ulven kan være en hybrid mellom ulv og hund.

Seniorforsker og genetiker Øystein Flagstad i Norsk institutt for naturforskning (NINA) avkrefter at ulven kan være en hybrid.

– Vi vet med sikkerhet at dette ikke er en hybrid. Det vet vi fordi vi har den komplette slektslinjen til Kynna-familien og for hele den skandinaviske ulvebestanden, sier Flagstad til Nationen.

– Jeg er ingen ekspert på pelsfargegenetikk, men tenker likevel at denne typen avvikende pelsfargevarianter trolig dreier seg om ekstrem innavl, fortsetter han.

– Manglende pigmentering

Ifølge Flagstad kan Kynna-familien føres tilbake til tre individer – et ulvepar på 80-tallet, og én ulv som kom tidlig på 90-tallet.

– Jeg tenker at dette handler om manglende pigmentering som kommer til uttrykk gjennom innavl. Det at ulver for eksempel har hvite haletipper er ikke noe nytt, og ble først observert i Skandinavia en gang tidlig på 2000-tallet, forklarer forskeren, som har jobbet mye med innavl i små bestander.

Talsperson for jaktlaget i Kynna, Kristian Noer, sier til Nationen at han ikke ønsker å spekulere i utseende til ulven, og sier at de avventer svar på DNA-analysen av ulven.