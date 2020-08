Forsker på om mink kan koronasmitte mennesker

Fra før av er det kjent at minkbesetninger i Danmark, Nederland og Spania blir avlivet i hopetall. Nederland, som i likhet med Norge har politisk besluttet å avvikle pelsdyrnæringa, har valgt å fremskynde avviklingen til utgangen av dette året.

Tidligere har helsemynidghetene i Nederland luftet at ansatte på minkfarmer trolig er blitt smittet av mink.

«Det andre tilfellet der smitte svært sannsynlig er overført fra mink til menneske er nylig blitt påvist», skrev helsemyndighetene i forbindelse med et smitteutbrudd i mai.

Derfor ønsker forskere nå å se på om smitte kan spre seg fra mink til mennesker og hvor alvorlig en slik smittespredning kan være.

Kan ikke utelukke smitte fra dyr til menneske

Nå forteller en amerikansk forsker at hvis det faktisk er slik at mink kan smitte mennesker, vil det være første gang det blir påvist overføring av smitte mellom dyr og mennesker.

– Med bevis på at mink kan smitte mennesker, bør vi være bekymret for at husdyr også kan smitte oss, sier Richard Ostfeld, forsker ved Cary Institute of Ecosystem Studies i New York, gjengitt av NRK.

Annonse

NRK viser også til at Maria Van Kerkhove i Verdens helseorganisasjon for en måneds tid siden sa at slik smitte er veldig begrenset.

– Dette gir oss noen ledetråder om hvilke dyr som kan være mottakelige for infeksjoner, sa Kerkhove.

Veterinærinstituttet har tidligere fortalt at deres vurdering er at smitteoverføring fra mink til mennesker ikke kan utelukkes.

Vil ha tidligere avvikling i Norge

Også i Norge har tidligere avvikling blitt luftet av politikere. SVs Arne Nævra spurte landbruks- og matminister Olaug Bollestad om det, sett i lys av beslutningen til Nederland, var aktuelt å avvikle næringa tidligere enn innen utgangen av 2025.

«Sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger Mattilsynet situasjonen og faglige oppdateringer fra danske og nederlandske myndigheter. De vil gi tilpassede råd ved behov. Eventuelle tilfeller av coronavirus-infeksjon hos mink i Norge vil kunne håndteres/bekjempes med tiltak hjemlet i matloven», svarte Bollestad.

Et svar Nævra ikke likte.

– Jeg er fullstendig klar over at det er lettere for dem som skal avvikle å ha en lengre overgangsperiode. For dem som er rammet er dette veldig tøft. Samtidig er det sånn at kompensasjonsordningen gjør at de kan omstille seg og at dette vil skje et år eller to før. Man slår to fluer i en smekk: Vi blir kvitt debatten rundt pelsdyrhold i Norge, og samtidig satt inn et føre-var for koronasmitte, sa han.