Fornybar energi vinner fram under koronakrisen

Det kommer fram i Statkraft-rapporten «Lavutslippsscenarioet 2020», som lanseres denne uka.

Allerede i fjor ble to viktige milepæler nådd, påpekes det i rapporten. For det første var 2019 det første året på flere tiår der fossil kraftproduksjon falt uten at etterspørselen gjorde det samme. For det andre var 2019 det første året der kjernekraft og fornybar kraft til sammen sto for like mye av den globale energiproduksjonen som kullkraft.

Så kom koronaviruset, og verden ble satt på pause. Statkraft mener det som har skjedd under pandemien, er oppsiktsvekkende:

* Fornybar energi er den eneste energikilden som har opplevd fortsatt produksjonsvekst.

* Den reduserte etterspørselen etter energi har rammet kull, olje og gass hardest.

Investeringene flyttes

Det analysene viser, er at investeringene nå flyttes raskt fra fossilt til fornybart, forklarer seniorrådgiver Mari Grooss Viddal i Statkraft. Allerede i 2019 gikk 75 prosent av alle investeringer i kraftsektoren til fornybar energi. Og trenden holder seg i 2020.

– Det er fornybar energi som holder seg best, også under krisen, sier Viddal til NTB.

Momentumet er spesielt sterkt i EU. Der gikk fornybar kraftproduksjon forbi fossil kraftproduksjon i første halvår i år. Det har aldri skjedd før. Mens vindkraft, solkraft, vannkraft og bioenergi sto for 40 prosent av kraftproduksjonen, sto fossile energikilder for 34 prosent.

Samtidig viser globale tall at etterspørselen etter kull, olje og gass falt vesentlig mer enn etterspørselen etter fornybar energi i første kvartal i år.

Gass vil bli utkonkurrert

Statkrafts spådom er at solkraften og vindkraften etter hvert vil bli så billig at den utkonkurrerer kullkraftverk og gasskraftverk som allerede er bygget.

Når det punktet nås, vil det utløse en kraftfull dynamikk som akselererer utviklingen mot fornybarsamfunnet, tror Henrik Sætness, som er strategi- og analysesjef i Statkraft og hovedansvarlig for lavutslippsrapporten.

– Vi er allerede på et nivå hvor det er billigere å bygge sol- eller vindkraft enn alternative måter å produsere kraft på i veldig mange land i verden. Og hvis dette fortsetter, så vil man komme til et punkt hvor det også er billigere å bygge ny sol- eller vindkraft enn det er å kjøre eksisterende kullkraftverk eller gasskraftverk, sier Sætness til NTB.

Forklaringen er at det til slutt blir billigere å kjøpe nye solcellepaneler eller bygge nye vindmøller enn det er å kjøpe kullet og gassen som brennes i de fossile kraftverkene.

Lysende framtid for sol

Det er spesielt solkraft som ventes å øke i årene framover.

Solkraft vil ifølge Statkrafts rapport gå forbi både vindkraft, vannkraft, kullkraft og gasskraft og bli den største kraftkilden allerede rundt 2035.

Innen 2050 venter Statkraft at solkraftkapasiteten vil være 24 ganger så stor som i dag.

Samtidig ligger etterspørselen etter gass an til å flate ut, for så å begynne å falle etter 2040.

