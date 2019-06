Forlenger fellingstillatelsen på ulv i Nord-Østerdalen

Det forteller seniorrådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Innlandet til Arbeidets Rett.

Fellingstillatelsen, som først ble gitt 5. juni, gikk i utgangspunktet ut onsdag 12. juni. Fellingsområdet omfatter deler av kommunene Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset.

Tillatelsen ble først gitt på en ulv etter observasjon i Rendalen, men etter at det dukket opp en ulv på viltkamera i Tynset 6. juni ble tillatelsen økt til å gjelde to ulver.

– Det er usikkert om det er ett eller to dyr. Erfaringen vår når det blir slik, er at det er flere. Men det kan være bare én. Vi må ta høyde for begge deler, sier fellingsleder Jo Esten Trøan til Arbeidets Rett.

Har sluppet over 100 sau

Sørensen hos fylkesmannen forteller at det allerede er sluppet over 1000 dyr i Rendalen. Han sier det aldri har vært aktuelt å holde igjen beiteslippet.

– Det vil være et alvorlig inngrep både for beitebruker og fordi det koster mye. Da må det være mer overhengende fare enn det er nå, sier Sørensen.