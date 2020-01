Forgiftet ulvetispe var drektig

Allerede før jul ble det klart at ulvetispa som ble funnet død i Åsnes-Finnskog 22. mai ble forgifta med etylenglykol, et stoff som finnes i frostvæske.

Torsdag ga Innlandet politidistrikt Nationen mer informasjon fra obduksjonsrapporten:

* Ulven var drektig med fire fullgåtte fostre og den ene valpen lå opp mot fødselskanalen i baklengs leie med fremslåtte bakben, som er et uvanlig leie, og det er mulig at denne ikke har kommet videre til fødsel.

* Ulven hadde 1,5mmol/l etylenglykol («frostvæske») i blodet og dette tolkes som den direkte dødsårsaken.

Obduksjonsrapporten angir at den direkte dødsårsaken av ulvetispa er forgiftning, men fødselsvansker som årsak til død kan ikke utelukkes.

– Det er ingen funn som tyder på at ulven døde av ytre påførte skader. Tispa har fire fostre, og grad av mineralisering tyder på at drektigheten er fullgått. Den ene valpen ligger opp mot fødselskanalen i baklengs leie med fremslåtte bakben, som er et uvanlig leie, og det er mulig at denne ikke har kommet videre til fødsel. Grunnet den store mengden gass kan det ikke sikkert vurderes om uterus er intakt i alle områder, særlig omkring den store valpen er det usikkert om uterus er intakt i alle områdene. Fødselsvansker som årsak til død kan ikke utelukkes, skriver Innlandet politidistrikt i en epost til Nationen.