Forening frykter kutt i psykologtilbudet i kommunene

Grunnen til bekymringen er lovkravet fra 1. januar som sier at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Samme dag forsvant kommunenes mulighet for å søke om tilskudd til å rekruttere psykolog, og tilskuddet ble en del av kommunens frie midler.

– Vi ser eksempler på kommuner som allerede begynner å kutte i psykologtilbudet fordi mange av disse tilbudene har vært basert nettopp på prosjektfinansiering. Kommunene får flere og flere oppgaver og må gjøre tøffe prioriteringer. Vår bekymring er at psykisk helse blir nedprioritert, sier leder Håkon Skard i Norsk Psykologforening til Dagsavisen.

Han viser til at antall psykologer i kommunene har økt fra 130 til over 600 siden tilskuddsordningen ble innført i 2013, og mener den bør videreføres.

Skard frykter at mangel på tilskudd vil gjøre at kommunene tilbyr små stillinger, og at tilbudet derfor ikke vil være reelt.

Helseminister Bent Høie (H) mener det ikke er grunn til bekymring og sier at det vil være et lovbrudd fra kommunene å kutte i kompetansen.

– Hver gang et tilskudd innføres, er alle interesseorganisasjonene tydelige på at det skal vare en periode, og alle er enige om det. Når perioden er over, er de samme organisasjonene uenige i at tilskuddet skal avvikles, sier han til Dagsavisen.

