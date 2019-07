En av tre foreldre bekymret over barnehagematen

Størst er bekymringen blant foreldre med barn i skolefritidsordningen, hvor nesten halvparten melder om sin bekymring, skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.

– Det er ikke bra nok, når vi vet hva de små kroppene trenger til liv, lek og læring. Feil kosthold over tid kan påvirke barnas helse og utvikling. Da må vi kunne forvente at kommunene tar ansvaret sitt på alvor, og gir et sunt og variert mattilbud. Det er også god samfunnsøkonomi at vi unngår livsstilssykdomme, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.

En av tre barnehageforeldre bekymret

Blant dem med barn i barnehagen er hver tredje forelder bekymret. Tall fra SSB viser at 279.000 barn har plass i barnehage i Norge. Ifølge Forbrukerrådet spiser hvert barn omtrent 3000 ganger i løpet av et år i barnehagen.

– Dette gir oss en god mulighet til å gi barna god næring der og da, men også til å fremelske gode matvanene for fremtiden. Det er særlig viktig for de barna som ikke har det med seg hjemmefra, sier Vie.

Det er Norstat som har gjennomført undersøkelsen for Forbrukerrådet. Totalt ble 2034 personer intervjuet, og undersøkelsen ble gjennomført i juni i år.

Kun grønnsaker en gang i uken

En undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet i 2018 tok for seg forskjellige barnehager rundt i landet. Ernæringseksperter så på hvordan maten som ble servert i de ulike barnehagene var.

Annonse

Der kom det fram at i hver fjerde barnehage fikk barna kun servert grønnsaker en gang i uken eller sjeldnere. I rapporten ble det også påpekt at det er lite informasjonsutveksling mellom foreldre og barnehagen om mat.

Krav til barnehagene.

Den gangen laget Forbrukerrådet sju krav til barnehager. De påpeker i rapporten at foreldrene betaler for maten barna spiser, og derfor må kunne forvente at det er kvalitet på maten.

1. Alle kommuner må ha en mat- og måltidspolitikk som sikrer barna sunn mat og gode måltidsrammer, i både private og kommunale barnehager.

2. Arbeidet med mat og måltider må forankres i barnehagens årsplan.

3. Barnehagene må følge Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, slik at barna sikres et velsmakende, trygt og sunt mattilbud.

4. Barnehageeier må sørge for at barnehagene har tilgang til tilfredsstillende kjøkkenutstyr, og at kjøkkenet møter myndighetenes krav til lokaler for matproduksjon.

5. Barnehageeier må sørge for at personalet har kompetanse om barns mat- og ernæringsbehov, og kunnskap til å omgjøre teori til praksis.

6. Det må gjennomføres regelmessige foreldreundersøkelser, med åpenhet om resultatene.

7. Barnehagen må legge til rette for god dialog med foreldre om mat og måltider.