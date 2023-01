Etter et tilsyn fattet Mattilsynet denne uka hastevedtak mot omsetning av en type potetchips som kan inneholde narkotiske stoffer.

Det er snakk om «Potato Chips Chazz Cannabis» som har blitt solgt i Stjørdal i Trøndelag.

Like før jul henvendte Mattilsynet seg til butikkens eier etter å ha blitt tipset om saken. Et senere tilsyn har ført til at man har lagt ned et midlertidig forbud mot salg av slik snacks.

Eieren hadde importert varen fra sist sommer, og han trodde omsetningen var innenfor regelverket:

– Alt var ok, både fra toll og importfirmaet. Det har jeg papirer på, sa eieren til Trønder-Avisa i forrige uke. Han hadde selv har smakt på varen, men mente smaken ikke hadde gjort særlig inntrykk.

Etter første henvendelse fra Mattilsynet bestemte mannen seg for å stanse salget av 90-gramsposene som ble solgt for 35 kroner. Samtidig som det ble lagt ned omsetningsforbud ble 32 usolgte poser beslaglagt av myndighetene.

I hastevedtaket som er datert tirsdag 10. januar skriver Mattilsynet at det i Norge er nulltoleranse for THC, det viktigste psykoaktive stoffet i hamp.

«Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at mengden THC i dette produktet er null», skriver tilsynet som konkluderer med at det kan være «en viss sannsynlighet» for at denne typen potetsnacks vil inneholde et narkotisk stoff og derfor ikke trygt.

I tillegg reagerer de mot markedsføringen av varen. Det er merket som kun tillatt for voksne over 18 år, noe man mener ikke samsvarer med regelverket.

«Det faktum at produktet er merket med Cannabis rett under varenavnet kan etter vår vurdering virke spennende og salgsfremmende overfor ungdom, noe vi vurderer som alvorlig når produktet samtidig kan utgjøre en helsefare.»