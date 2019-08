Indonesia forbyr hogst av regnskog på størrelse med Tyskland og Italia til sammen

Forbudet ble nylig signert av president i Indonesia, Joko Widodo. Området inneholder både regnskog og viktig torvmyr som binder CO2.

– Presidenten signerte en instruksjon om å stoppe nye tillatelser og å forbedre den primære styringen av skog og torv, sa miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar i en uttalelse etter forbudet var på plass.

Norges klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, er glad for at Indonesia går foran med et forbud.

– Med dette forbudet er Indonesia i ferd med å bli en global leder i kampen mot avskoging av livsviktig tropisk skog. De reduserer avskogingen og tar med dette et svært viktig grep for å få ned avskogingen i Indonesia ytterligere, sier han i en pressemelding.

"Med dette forbudet er Indonesia i ferd med å bli en global leder i kampen mot avskoging av livsviktig tropisk skog." Ola Elvestuen, klima- og miljøminister

Brennes ned til fordel for plantasjer

Tall fra Regnskogfondet viser at det forsvinner regnskog på størrelse med en fotballbane med regnskog hvert femte sekund. Regnskogen ødelegges på grunn av stor etterspørsel etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, drivstoff. Bygging av veier og vannkraftverk er også en viktig årsak, ifølge fondet.

Regnskogen forsvinner raskest i Sørøst-Asia og Oseania. Her har man hovedsakelig brent ned skogområder for å få plass til plantasjer, til for eksempel produksjonen av palmeolje. Brannen har også ført til store mengder utslipp av klimagasser.

Indonesia har blant de største regnskogene i verden, og nå har man altså gått inn for å verne mye av skogen i landet.

– Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at verden er helt avhengig av å bevare naturskog og redusere omgjøring av skogarealer betraktelig hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen og dermed unngå farlige klimaendringer. Et tiltak som Indonesia nå innfører er derfor svært viktig, også for vårt globale klima, sier Elvestuen.

Har kuttet utslippene

Et midlertidig forbud mot hogst i Indonesia ble innført i 2011, et forbud som har blitt fornyet tre ganger. Nå er forbudet gjort permanent.

I 2016/2017 var utslipp fra avskoging og skogforringelse i Indonesia 7,4 millioner tonn CO2 lavere enn gjennomsnittet for det foregående tiåret. Foreløpige rapporter fra uavhengige skogovervåkningstjenester, tyder på at denne positive utviklingen fortsatte også i 2017/2018.

Den norske regjeringen har jobbet med Indonesia for å redusere avskogingen.

– Norge har støttet Indonesia i alle disse årene og det viser at vår innsats gir resultater, sier Ola Elvestuen.