Folkekjær påskekrim er tilbake – men ikke på melkekartongen

I fjor reagerte mange da Tines påskekrim forsvant fra melkekartongene. I år kommer privatdetektiv Ulf Ulvheim tilbake – denne gang på Møllerens poser med siktet mel.

Kommunikasjons- og digitaliseringssjef i Møllerens, Vidar Haugsdal, forteller at det var naturlig for selskapet å innlede et samarbeid med forfatter Gunnar Staalesen og illustratør Arild Midthun når sjansen bød seg.

– Det at produktene heter siktet hvetemel, siktet rugmel og så videre, har vi hatt mye gøy med opp gjennom årene. Det har faktisk vært flere forbrukere som har påpekt at vi har «siktet» melet, og det samme med «rent mel i posen». Påskekrim og Møllerens hører åpenbart sammen, sier Haugsdal i en pressemelding til Nationen.

I årets påskemysterium «Gullskillingsbollen» er Ulf Ulvheim til stede på et bakemesterskap hvor middelalderens beste påskebakverk skal kåres. Premien er en kopi av den unike gullskillingsbollen som satte standarden for alle skillingsboller som har kommet etter. Men før vinneren kåres går lyset, og premien forsvinner.

Ulf Ulvheim siden 2011

Krimforfatter Staalesen og tegneserietegner Midthun har siden 2011 servert historier om privatdetektiven Ulf Ulvheim.

De er fornøyd med samarbeidet med Møllerens, spesielt fordi det har gitt muligheten til å bake inn referanser til Bergen. De forteller også at det er en glede å kunne la Ulf Ulvheim og påskemysteriene leve videre, etter ti år på melkekartongene.

– I de fleste butikkene er det ikke lange stykket fra melk til bakervarer. Derfor var vi glade for invitasjonen vi fikk fra Møllerens. Siden Møllerens selv besluttet å legge mysteriene til pakkene for siktet mel, var det lett å leke seg videre med både ordspill og et mysterium som har en naturlig tilknytning til bakermiljøet, som vi dessuten har meget lange tradisjoner for i vår felles barndomsby, Bergen, sier Staalesen i pressemeldingen.

Tegneserieskaperne er gode venner

Midthun forteller at et univers med baking gir en rekke muligheter for han som tegneserietegner, og understreker at det har vært en sann glede å samarbeide med krimforfatteren i over ti år.

– Det eneste som overgår hans evner som en strålende skribent, er hans alltid gode humør. Jeg gleder meg stort til å fortelle mange Ulf Ulvheim-krimgåter fremover sammen med Gunnar, og jeg håper leserne synes det er like gøy å løse dem, som vi synes det er å lage dem, sier Midthun.

Også Staalesen er full av lovord om sin tegneseriepartner:

– Vi hadde så vidt hilst på hverandre før vi laget den første påskekrimhistorien sammen, men vi fant tonen fra første øyeblikk, og snakket dessuten den samme dialekten. I tillegg er vi såpass like utseendemessig, at jeg opptil flere ganger på tegneseriefestivalen Raptus ble spurt om å signere det bladet noen stod med i hånden, og det var da Donald, for jeg var jo Arild Midthun, var jeg ikke?