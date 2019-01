Folkehøyskole på Svalbard godkjent

Skolen blir verdens nordligste folkehøyskole og skal ha linjer for friluftsliv, foto, musikk og en egen linje for forskerspirer.

Det er Norges KFUK-KFUM som skal drive skolen som får 25 ansatte.

– Folkehøyskolen blir et løft som vil bety mye for lokalsamfunnet, og samtidig bidra til å øke andelen nordmenn på Svalbard. Men det betyr først og fremst mye for ungdom som får en unik mulighet til å oppleve den fantastiske naturen, og få kunnskap om klima og miljø i de arktiske områdene, sier statssekretær Tom Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet.