Folk på Jæren må innstilla seg på å bu tettare

– Folk vil bu tettare og det blir ein litt annan type tettstader enn dei me har i dag. Mange av dei nye buområda vil bli bygde ut med om lag 80 prosent leilegheiter og 20 prosent rekkjehus. Folk vil oppleva nye måtar å bu på. Omsynet til jordvern er ei av årsakene til at dette er ei ønskt utvikling, seier rådgjevar Yvonne van Bentum i Time kommune til Jærbladet.

Ho fortel at jærbuane i framtida må rekna med å bu tett sjølv om dei ikkje bur sentralt. Men samtidig blir det lagt til rette for at folk skal ha kort veg til jernbanen.

Også Klepp kommune ønskjer å leggja til rette for tettare busetnad i samband med framtidig bustadbygging.

