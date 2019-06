Folk på Askøy har liten tillit til politikerne etter vannskandalen

Flere på Askøy tror rent drikkevann blir et sentralt tema i kommunevalgkampen til høsten. – Tilliten til politikerne er mildt sagt frynsete, sier to av dem.

Gunn Paulsen og Bente Fosse inntar et lett måltid med flaskevann til på senteret Askøy amfi, bare noen steinkast unna Kleppevann. Det er her vannet som har gjort over 2.000 innbyggere i kommunen syke, stammer fra.

– Det kommer til å ta lang tid før vi tør å drikke vann fra springen igjen, sier de to til NTB.

På Coop i etasjen under står digre paller med femliters dunker med flaskevann aller fremst i butikken.

Mistet tilliten

Både Fosse og Paulsen sier de har mistet tilliten til både politikerne og de ansvarlige etatene i kommunen etter vannskandalen som har herjet Askøy i snart en uke.

– De må nok jobbe mye med å gjenopprette tilliten. Jeg er ikke lenger stolt over å si at jeg kommer fra Askøy, sier Fosse.

– Men nå er det jo så stort fokus på saken at de ikke kan gjøre noe annet enn å få orden på tingene, skyter Paulsen inn.

– Her i Norge stoler vi jo på at vannet er trygt og ikke helsefarlig, sier hun.

Hvor lenge innbyggerne i Askøy må drikke kokt vann og flaskevann, er uvisst.

Denne saken viser jo hvor sårbart drikkevannssystemet er Bengt Åge Borge, leder for miljørettet helsevern i Askøy

Jobber på spreng

– Kokevarselet fortsetter i alle fall ut denne uka og kanskje lenger, sier leder for miljørettet helsevern i Askøy, Bengt Åge Borge, til NTB.

Avdelingen har ansvar for å ta prøver av drikkevannet i kommunen.

– Vi jobber på spreng med å finne ut av dette. Men denne saken viser jo hvor sårbart drikkevannssystemet er, sier han.

Kommunens hovedteori er at bakterier fra avføring fra dyr eller mennesker har lekket inn i et høydebasseng i Øvre Kleppe, men dette er fortsatt ikke verifisert.

Tirsdag ble det bekreftet funn av bakterien Campylobacter i drikkevannet i Askøy. Bakterien kan gi kraftig mage- og tarminfeksjon, og de siste seks dagene har over 60 personer blitt innlagt på Haukeland sykehus, blant dem 15 barn.

Politiet har nå åpnet etterforskning av kommunen for mulig brudd på drikkevannsforskriften, ifølge TV 2.

– Det viser jo alvoret i denne saken, sier Fosse og Paulsen.

Tema i kommunevalget

De tror saken vil bli et hett tema inn mot kommunevalgkampen til høsten. På Askøy og i nabokommunene er vann blitt den store snakkisen, sier de.

– Vann er viktigere enn bompenger. Dette angår jo alle, sier de to.

Vannforsyningsanlegget i Askøy er gammelt, og planene om et nytt har ligget på bordet siden 2002.

Men i 2017 viste en rapport at utbyggingen av ny drikkevannsforsyning i Askevatnet ville føre til et vann- og avløpsgebyr på over 30.000 kroner, noe som ble vurdert som uakseptabelt høyt sammenlignet med dagens gebyr på 10.000 kroner.

– Jeg hadde vært villig til å betale mer for rent drikkevann. Men vi har aldri blitt spurt, sier Paulsen.