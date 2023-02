– Folk har stoppet oss og fortalt om gamle minner de har fra gården

Telemarksavisa: – Pass på, vi har ikke strødd der ennå, sier Trond Vegard Moe når TA ankommer gårdstunet. Sammen med samboer Tove Helene Grøgård lever de gårdsdrømmen.

På toppen av en slak bakke i Tinnegrend, med panoramautsikt over Heddalsvatnet, finner man historiske Ramberg gård. Der bor paret sammen med eurasierhunden Ask (3).

– Ta med deg jakka opp så den ikke blir å kald av å ligge her nede. Vi bor oppe, skjønner du, forteller Tove lattermildt på vei inn døra til hovedhuset.

Oppe er peisen fyrt og kaffen klar. Veggene er malt i én farge, i kontrast til den ene døra som fremdeles er rød og grønn til minne om hvordan det en gang var der oppe.

– Det var så mye farger her at vi bare måtte få alt likt for å klare å bo her fram til underetasjen sto klar, forklarer Tove og kikker over på den fargerike døra.

Skulle bare kikke

Tove har alltid tenkt at hun skal bo på gård. Hun er odelsjenta på en gård i Tuddal. Trond Vegard er født og oppvokst på et småbruk i Heddal, så livsstilen de har valgt er ikke ukjent for noen av dem.

– Jeg husker jeg så denne gården på Finn at den var til salgs. Vi var på vei til hytta hvor vi bestemte oss for å kjøre bort og se litt, forteller Tove.

– Og da var løpet kjørt, supplerer Trond Vegard og ler.

Paret falt for gården på 1300 mål, utsikten og mulighetene som følger med.

– Vi har store planer her, men først må vi bli ferdig med oppussingen, understreker Tove.

Gården består av seks bygg som alle har sin originale drakt fra 1928–1930 årene. Mye av hovedhuset er i god stand utvendig. Innvendig har paret totalrenovert.

– Nå nærmer vi oss siste innspurt. Det er kun småpirk igjen, men det har mye å si for helheten. Det skal bli godt å se sluttresultatet nede, erkjenner Trond Vegard.

Sammen har de brukt helger og ferier på å pusse opp. Tove er pedagogisk leder i barnehage, mens Trond Vegard er funksjonær på et byggeprosjekt i Trøndelag.

Likevel har paret både energi, lyst og driv til oppussing av gården når de er hjemme.

– Det er en livsstil, men vi ville ikke hatt det noe annerledes, understreker Tove og smiler bredt.

– Har ikke gjort det enkelt for oss

Som om det ikke har vært nok med å totalrenovere første etasje, har paret også ønsket å ta være med historien som ligger i veggene der.

– Vi ønsker å dra inn og ta det gamle designet med videre, men i en ny og moderne innpakning, forklarer Tove.

– Ja, nei. Vi har ikke gjort det enkelt for oss, sier Trond Vegard og kikker over på samboeren, før de begge begynner å flire.

De er begge enige om at ting har blitt litt til underveis som de har revet vegg for vegg, og lagt stein for stein. De originale planene har endret seg kontinuerlig, men paret er likevel fornøyde med slik prosessen har vært og retningen alt har tatt.

– Heldigvis har det vært få store overraskelser. Man vet jo aldri hva som er bak en vegg før man river, men vi har nok hatt litt flaks, sier Trond Vegard.

Paret prøver å gjøre alt de kan selv, bortsett fra der det trengs fagfolk.

– Vi visste det kom til å bli mye arbeid, men det trives vi med. Vi angrer overhodet ikke på valget, forsikrer han.

Mye av prosessen og livet på landet deler de flittig på Instagram-kontoen @ramberggard. Det har gitt paret en følgerskare på drøye 1155 følgere i skrivende stund, som stadig vokser.

– Det er fint med følgere, men det gøyeste er å kunne se tilbake på det vi har gjort. Vi har jo dokumentert det meste, så når det føles ut som ting går sakte, er det bare å ta en titt for å se prosessen, forteller Tove.

Ikke det første, men kanskje siste?

Fra før av har paret pusset opp både en hytte, en enebolig og en leilighet. Gårdsprosjektet er derimot ikke deres første oppussingsprosjekt sammen.

– Vi har erfart hvor krevende det kan være, men synes det jo er gøy. Selv om første etasje her nå begynner nærme seg ferdig, har vi fem andre bygninger på gården vi kan pusle med, sier Trond Vegard og ler.

– Det er her vi skal bo. Vi har ingen planer om å flytte, så det blir nok noen prosjekter til, ja, sier Tove lattermildt og kikker over på samboeren med et smil.

Også uteområdet har de store planer for. De skal blant annet starte opp med markedshage og bringebærfelt for selvplukk i år. Det viktigste for paret er å drive på lag med jorda.

– Vi ønsker å gi noe tilbake. Folk har stoppet oss og fortalt om gamle minner de har fra gården. Det setter vi pris på, og er noe vi har i bakhodet når vi skal planlegge framover, forteller Tove.

Paret ser for seg hvert fall noe ulike typer grønnsaker, kanskje epletrær og mer, i jorda deres etter hvert som uteområdet blir til.

– Planene er mange, men det er sånn vi trives. Vi har kommet for å bli, forsikrer hun.