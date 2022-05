Fire av ti kvinner skal bruke tradisjonell bunad på 17-mai i år. Ein av ti menn planlegg det same. Mange vel òg å bruke ei festdrakt.

Nokre syr til og med sin eigen festdrakt, gjerne med personleg vri. Og folk flest er positive til den nye trenden, viser ei gransking Norstat har gjort for NRK.

Halvparten av dei spurde er positive til festdrakter. Berre ti prosent er negative. Resten har inga meining om det.

Folk er heller ikkje bekymra for at bunadstradisjonen er i fare. 69 prosent svarer at dei ikkje er bekymra for at festdraktene vatnar ut norsk bunadstradisjon. 23 prosent svarer at dei er bekymra

Styreleiaren i Norges Husflidslag synest festdrakter er eit fint alternativ til den tradisjonelle bunaden.

– Det er mange som synest det er stas med ein bunad som fortel kvar du kjem frå. Så er det nokre som vil ha ei festdrakt som fortel kven dei er personleg. Den kan dei leggje sin eigen fantasi og kreativitet i, seier Barbro Tronhuus Storlien, til NRK.

