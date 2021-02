– Bilisten forsøkte å kjøre forbi de to brøytebilene ved å bruke nødlomma

– En av sjåførene våre har opplevd at en bilist forsøkte å bruke nødlomma langs nye riksveg 3/25 for å kjøre forbi brøytebilene, sier prosjektleder i Svevia Norge, Per Emil Bjerke til avisa Østlendingen.

Svevia Norge har ansvaret for snøbrøyting på de store riksvegene i Hedmark.

– Direkte livsfarlig

Prosjektlederen gjenforteller den dramatiske hendelsen som sjåføren opplevde:

– Bilisten forsøkte å kjøre forbi de to brøytebilene som kjørte side om side for å brøyte to felt samtidig på riksveg 3/25. Det gjorde vedkommende ved å bruke nødlomma. Det er direkte livsfarlig, sier Bjerke til avisa.

Denne type forbikjøringer skaper farlige situasjoner, forklarer prosjektlederen:

– For det første. Nødlomma er altfor kort. Du får ikke opp nok hastighet til å kunne gjennomføre forbikjøringen i praksis. I tillegg kommer du inn i snøspruten som står fra plogen. Vi kaster tross alt snøen ut til høyre for oss når vi brøyter. Gjennom snøen mister du selvsagt sikten umiddelbart. I tillegg er det verdt å huske på at snøen kan inneholde langt andre ting enn snø. Det går fort utover frontruta.

– Sittende med hjertet i halsen

Slike hendelser gjør inntrykk på en brøytebilsjåfør.

– Det er skremmende. Du blir sittende med hjertet i halsen, sier Bjerke.

Vegprosjektlederen forteller at sjåførene daglig opplever farlige situasjoner i trafikken. Oftest skyldes det at bilistene har for dårlig tid.

– Hvis du ligger bak en brøytebil, husk at det er en grunn til det. Føret foran brøytebilen er vesentlig dårligere enn bak, sier Bjerke til Østlendingen.

– Ta det med ro

Vegprosjektlederen i Hedmark har én klar beskjed til hyttefolk og andre bilister som har det travelt med å komme seg fram i ferien.

– Hold køen. Vi slipper fram trafikken når vi mener det er forsvarlig. Når du kjører bil om vinteren, må du planlegge med god tid, sier Bjerke.

– Det er ingenting annet å gjøre enn å holde køen og ta det med ro, sier han.

Får langfingeren

Men det er ikke det eneste problemet brøytebilsjåførene støter på.

Nylig skrev NRK Finnmark om brøytebilsjåfør Per Aslak Luuso, som opplever at sjåførene får kjeft på jobb.

– Når vi brøyter veier, virker enkelte bilister veldig utålmodige. Da opplever jeg og flere andre at personbilister blinker med langlysene. Når vi da slipper de forbi, så fløyter de og viser fingeren, forteller Luuso, som mener yrkesgruppa har fått et ufortjent rykte.

Det samme problemet ser de i Telemark. Den erfarne brøytebilsjåføren Roger Tangen fortalte nylig til Telemarksavisa at han også får lite hyggelige tilbakemeldinger når han er ute og sørger for at folk kommer seg fram på veiene.

– Det er en del som gir oss fingeren og en del tuter, sier sjåføren.

Kjører forbi med livet som innsats

Tidligere denne måneden advarte Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, mot folks kjøring og behandling av sjåførene.

– Å tute på oss eller blinke med lys hjelper ikke. Farten blir den samme. Vi kjører store biler og det er derfor med livet som innsats du kjører forbi oss. La det derfor være, oppfordret Brodtkorb til NTB.

Som bilist er det lett å irritere seg når en stamper i kø bak en brøytebil som snegler seg framover.

Men Brodtkorb viser til at brøytebiler i kontraktene er pålagt å ikke kjøre fortere enn 40 km/t.

– Vi skjønner at det er irriterende. Særlig på riksveier der farten er 110 km/t. Men så lenge myndighetene har pålagt oss å ikke kjøre fortere, selv når vi ikke brøyter, må dere holde ut.

Derfor går det så sakte

Per Emil Bjerke, prosjektleder i Svevia i Hedmark, har en forklaring på hvorfor det går så sakte.

En brøytebilsjåfør kjører ikke bare et gitt antall kilometer under fartsgrensen på stedet.

Derfor kjører ikke selve brøytebilen nødvendigvis i høyere fart i en 110-sone enn en 60-sone.

– Vi kjører aldri fortere enn 40 km/t når det brøytes. Årsaken til det er at hvis vi kjører fortere, tar skjæret dårligere. Det løfter seg rett og slett fra vegen – og det blir liggende igjen for mye snø på vegen bak bilen. Vi må kjøre under 40 km/t for å få kastet snøen ut av vegen på best mulig måte, forklarer Bjerke til Østlendingen.

På firefelts veg kjører to brøytebiler i bredden for å brøyte to og to kjørefelt samtidig, ifølge prosjektlederen, som minner om at en brøytebil kan være opptil 6,5 meter bred.