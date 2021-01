Fødetilbud for Nordmøre og Romsdal samles midlertidig i Molde

Dette skjer etter drøyt tre måneder med alternerende drift, der fødeavdelingene ved Molde og Kristiansund har byttet hver 14. dag på å holde åpent, skriver Romsdals Budstikke.

Årsaken til at fødeavdelingen i Kristiansund stenges er mangel på fagfolk. Sykehusledelsen mener det uforsvarlig å fortsette.

Brudd på arbeidsmiljøloven og stor vikarbruk

Til NRK sier avdelingssjef og gynekolog Øyvind Nytun at driftsformen har vært svært utfordrende, at det har vært flere brudd på arbeidsmiljøloven og stor vikarbruk.

– Jeg frykter at hvis vi ikke tar grep nå, risikerer vi at hele fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal skal rakne, sier Nytun til statskanalen.

Nytun sier de trenger å bruke vikarer for å drifte fram til februar.

– Dette er ei stor bekymring, da vikarbruk er en kjent risiko for kvalitet og fører med seg en unødig stor belastning for de faste ansatte, sier Nytun.

14. mai 2020 vedtok Stortinget at fødeavdelingen i Kristiansund ikke skulle legges ned før det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart, etter planen i mai 2024.

Fødeavdelingen i Kristiansund skal fortsatt ta imot gravide til oppfølging og svangerskapskontroller.

Ber regjeringen ta tak

Stengingen får Bunadsgeriljaen til å reagere. Det var nettopp kampen om fødetilbudet i Kristiansund som sørget for at organisasjonen oppstod.

"Helseforetaket setter seg med dette over Stortinget! Kan regjeringen og helseminister Bent Høie tillate dette? At rekruttering har vært en utfordring er ikke en ukjent problemstilling. Helseministeren har et ansvar for å forsikre seg om at helseforetak utfører de oppgaver de blir pålagt og sørger for at både arbeidsforhold og rekrutteringsarbeid ikke blir nedprioritert for å bli selvforsterkende profetier", skriver foreningen i en pressemelding.

"Bunadsgeriljaen tar ikke av seg bunaden! Vi vil fortsette kampen for å hindre nedlegging av flere fødeavdelinger. Stortingsvalget til høsten kan derfor bli avgjørende for å sikre nære og gode fødeavdelinger til kvinner landet over", skriver de videre.

Anja Cecilie Solvik, leder i Bunadsgeriljaen sa nylig til Nationen at hun mener sykehus drives som aksjeselskap, og at det er pasientene som betaler prisen.

– Vi blir møtt med at det er vanskelig å rekruttere fagfolk til mindre avdelinger. Det er flere årsaker til at det er vanskelig å rekruttere. En er i hvor stor grad helseforetaket anstrenger seg for å gjøre avdelingene attraktive. Å rekruttere til avdelinger som er trua med nedlegging er vanskelig, og fødeavdelingen i Kristiansund har hatt nedleggingsspøkelset over seg siden 2010.

Saken blir også tema i Stortinget, hvor Arbeiderpartiets representant fra Møre og Romsdal, Fredric Holen Bjørdal, har stilt helseminister Bent Høie et skriftlig spørsmål.

"Meiner statsråden at dette er i tråd med Stortingets vedtak, og viss ikkje, vil regjeringa ta grep for å sikre rekruttering og ressursar til å oppretthalde akutt fødselshjelp i både Molde og Kristiansund?" spør han helseministeren.